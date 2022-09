Neteris ha sido reconocido como Partner SELECT de Amazon Web Services Comunicae

viernes, 16 de septiembre de 2022, 09:33 h (CET) Con este reconocimiento, se demuestra el conocimiento, la experiencia y la capacidad de Neteris a la hora de acompañar a sus clientes en el camino de migración a la nube Neteris, compañía con una clara orientación a la nube y especializada en la digitalización y optimización de los entornos IT, ha sido reconocida recientemente por Amazon Web Services – AWS, como Partner SELECT.

Dicho reconocimiento tiene unas implicaciones bastante importantes ya que AWS está reconociendo que se han cumplido los 2 pilares básicos para que Neteris pueda responder ante las necesidades de sus clientes:

Conocimiento (certificaciones). Experiencia (proyectos en producción).

En tiempo récord, Neteris ha conseguido desplegar un Centro de Excelencia Cloud que ha orquestado los procesos necesarios para que AWS reconozca el cumplimiento de los citados pilares.

Conocimiento

Mediante las certificaciones requeridas por AWS, como pieza principal para poder entender las necesidades y elaborar una arquitectura óptima que cumpla con las directrices marcadas por el marco de buenas prácticas de arquitectura de AWS, el AWS Well Architected Framework.

Se trata de adquirir conocimientos de optimización de costes, seguridad, rendimiento, operaciones y fiabilidad, lo que implica que las arquitecturas diseñadas ofrecerán el mayor rendimiento posible al menor coste, con el mayor nivel de seguridad y fiabilidad, siendo su operativa lo más sencilla y ágil posible.

Experiencia

No solamente basta con obtener las certificaciones necesarias, sino que es necesario demostrar que se saben llevar a casos reales, por lo que este reconocimiento implica la confirmación de que se han llevado a cabo, de manera exitosa, un concreto número de proyectos en la nube de Amazon con un determinado volumen.

En el caso de Neteris, han conseguido ayudar a clientes de muy diferentes tipologías, desde Startups a empresas de logística, pasando por empresas del Sector Financiero.

Sin embargo, este es solamente el primer paso, ya que Neteris sigue apostando por avanzar en los pilares de conocimiento y experiencia con el objetivo de ampliar su porfolio de servicios en la nube y poder replicar los casos de éxito actuales en el resto de sus clientes y continuar su andadura para lograr ser un gran referente dentro del ecosistema de Partners de AWS.

Juan Manuel Grajera (Socio director de Neteris): "La obtención de este reconocimiento refuerza nuestra estrategia de ofrecer a nuestros clientes las mejores tecnologías del mercado, y sobre ellas, construir soluciones que generen valor para sus negocios".

Acerca de Neteris

En Neteris desarrollan e implementan soluciones que ayudan a sus clientes a digitalizar sus procesos de negocio y a fomentar su cultura analítica, siempre a través del uso de la tecnología.

A través de este impulso digital y analítico alrededor de los procesos de negocio buscan incrementar su rendimiento, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y en definitiva mejorar su competitividad.

Estas soluciones utilizan el CLOUD como elemento central de generación de valor, optimización y seguridad.

Más información en: marketing@neteris.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tu Segunda Oportunidad adapta sus servicios a la Nueva Ley Concursal Neteris ha sido reconocido como Partner SELECT de Amazon Web Services Repara tu Deuda Abogados cancela 32.500€ en Tarragona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad La jornada laboral de cuatro días en España, a debate Llega a España UFODRIVE, la primera empresa digital de alquiler de coches eléctricos del mundo