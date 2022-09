Autoescuela 2000 cuenta con el servicio de teóricas online Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 09:42 h (CET)

Autoescuela 2000 ofrece clases online teóricas para los permisos AM, A1, A2 y B para conseguir el permiso de conducir.

Teniendo en cuenta los horarios saturados o la poca disponibilidad de asistir a las clases presenciales, la modalidad de aulas en línea brinda posibilidades para que los alumnos ajusten sus horarios a sus necesidades.

Clases online con Autoescuela 2000 Por lo general, la información teórica se imparte de manera presencial, pero, para solicitar el carnet de conducir, se pueden hacer clases en modalidad 100 % digital. Son muchas las ventajas que ofrece la educación en línea, pero su principal atractivo es que permite hacer las clases sin asistir a la autoescuela. En cambio, con tener un dispositivo móvil con conexión a internet, ordenador o Tablet toda persona puede adquirir los conocimientos desde cualquier parte del país.

Autoescuela 2000 dispone de una aplicación de enseñanza en la que transmiten hasta cinco clases diarias. En las opciones de aprendizaje están disponibles las clases para obtener el carnet coche Madrid.

Para los permisos de la clase AM, A1 y A2 se imparten 2 clases intensivas online los viernes en horario de 20:30 a 22:00.

Otras funcionalidades online para las clases teóricas Aparte de poder asistir de manera online a las clases Autoescuela 2000 en la app donde se visionan las clases, el alumno puede aprovechar diferentes funcionalidades. Puede realizar test tanto en modo estudio como en modo examen, dichos test se subdividen en diferentes baterías de test: test temático, test de examen, test de repaso, etc.

Los 900 conceptos que más se fallan explicados en vídeos: en este apartado se encuentran pequeños vídeos de 1 a 3 minutos donde se aclaran los conceptos que estadísticamente más se fallan.

Además, según se van realizando test se van generando estadísticas de los mismos, así la persona puede ver en lo que más falla. En el apartado de test de errores se va guardando todo el histórico de preguntas falladas que se han tenido. Esta utilidad es especialmente importante cuando la fecha del examen está cerca, ya que generará un test de examen solo de los fallos, por lo que de esa manera se podrá trabajar exclusivamente sobre las preguntas que más dificultad generan.

Acudir a clases teóricas, ya sea en modalidad presencial u online es una necesidad que se debe cubrir para aprobar el examen a la primera, es por ello que las aulas online de Autoescuela 2000 cuentan con profesores profesionales quienes además de dictar los conocimientos del tipo de coche, responden todas las dudas que puede tener el estudiante. De esta forma, la plataforma digital de esta Autoescuela Madrid está disponible con toda la información para iniciar clases online.



