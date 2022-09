La maquinaria pesada que ofrece la empresa MYCSA para el sector minero Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 08:14 h (CET)

En la actualidad, es notable cómo desde diversos sectores de la sociedad existe cada vez más preocupación por el uso responsable de los recursos naturales, por lo cual toma gran importancia el desarrollo de alternativas sostenibles que sean respetuosas con el medioambiente.

Entre las soluciones con mayor relevancia que han tenido gran impulso en los últimos años para contribuir con la transición energética, se puede mencionar la instalación de paneles solares, el uso de vehículos eléctricos y la digitalización, entre muchas otras. Sin embargo, parte de este proceso incluye la búsqueda de la materia prima necesaria para la producción de nuevas tecnologías.

Durante muchos años, España ha estado en la mira de empresas dedicadas al sector minero, debido a la presencia de minerales de interés económico en varias comunidades del país, pero sobre todo en Andalucía, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

Para llevar a cabo la extracción de los minerales requeridos para la fabricación de tecnologías sostenibles, España también cuenta con empresas que ponen a disposición maquinaria de minería pesada, como es el caso de MYCSA. Esta incluye en su catálogo maquinaria de manipulación, trituración, demolición, cribado y transportadores de áridos (cintas transportadoras).

Además, cabe destacar que la Unión Europea ha motivado a los estados miembros a planificar proyectos de extracción, procesamiento y revalorización de residuos de materias primas que puedan funcionar para el año 2025. El fin es garantizar que se obtienen otros recursos para efectuar adecuadamente el cambio de modelo energético.

Importancia del desarrollo de la minería en España y Europa Además de los beneficios que supone el desarrollo de la minería como actividad económica, recientemente el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, hablaba acerca de la importancia de buscar soluciones para dar inicio a la minería sostenible en la región, comenzando por la explotación de tierras locales.

“Si no tenemos un debate abierto sobre la minería sostenible en Europa, sin tabúes, continuaremos en una situación en la que seguiremos importando materias primas de minas alejadas de nuestros hogares, cerrando convenientemente los ojos sobre cómo se obtuvieron”, dijo Breton.

Dónde encontrar maquinaria pesada para la minería en España En principio, desde MYCSA advierten sobre lo peligroso que puede resultar el no contar con los equipos y maquinaria adecuados para la minería. En este sentido, aseguran que los modelos de máquinas varían según el tipo de actividad propia del sector: si las labores se realizan en el interior, exterior, o dependiendo si se extrae oro, metales, carbón, gas, petróleo crudo y minerales no metálicos.

Asimismo, explican que aunque estos segmentos requieren el uso de equipos específicos, hay máquinas que se utilizan de manera generalizada, como las de perforación y excavadoras, o los equipos de trituración y molienda. Cualquier maquinaria que pueda necesitar una empresa para iniciar su proyecto de extracción, procesamiento o revalorización de materia prima, puede encontrarse en MYCSA.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.