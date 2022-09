La desigualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad, por ello los Planes de Igualdad son tan necesarios Emprendedores de Hoy

De acuerdo con el último informe publicado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las mujeres reciben aproximadamente 4.948 € menos que los hombres por realizar un trabajo con las mismas características. A pesar de los esfuerzos de los grupos sociales y de algunos sectores políticos, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue alcanzando unas cifras alarmantes.

Este informe demuestra que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres está lejos de convertirse en mito y, por el contrario, está muy arraigada a la realidad empresarial e institucional del país.

Discriminación laboral: una realidad preocupante Organizaciones dedicadas a estudiar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres aseguran que, si se mantienen las mismas condiciones de la actualidad, se necesitarían cerca de 121 años para alcanzar la paridad laboral entre ambos géneros. A esto debe sumarse la crisis laboral derivada de la pandemia, la cual ha afectado con más fuerza a las mujeres. Durante el primer semestre de 2020, el 18,39 % de las trabajadoras se había apuntado al paro, mientras que, en ese mismo periodo, solo un 14,39 % de los hombres tuvo que recurrir a esta figura.

Si bien el informe publicado por Hacienda presenta unos valores preocupantes, este no visualiza el 100 % de la realidad. Existe una gran dificultad para rastrear estos datos de desigualdad salarial, sobre todo porque la brecha no se ve reflejada, necesariamente, en el salario base de las trabajadoras. El informe también arrojó que la diferencia entre los sueldos es más notoria en los complementos, bonificaciones y comisiones, los cuales presentan un valor muy inferior al de sus compañeros. Esta situación, además de ser una falta flagrante al Artículo 28 del Estatuto de Trabajadores, es un claro caso de abuso en razón de género.

Planes de choque La Comisión Europea está dispuesta a garantizar la transparencia salarial para las mujeres de los países miembros de la UE y, en ese sentido, ha establecido una serie de propuestas que pretenden eliminar los abusos que sufre este colectivo en el trabajo. Entre estas propuestas, destacan la posibilidad de las trabajadoras para solicitar informes comparativos de nivel salarial, la imposición de multas a las empresas que fomenten la discriminación salarial y la creación de marcos normativos que permitan a las mujeres solicitar compensaciones y reclamaciones si fueron víctimas de desigualdad, entre otras.

Todas estas propuestas deben formar parte integral de los Planes de Igualdad de las empresas, por lo que no deben tomarse como medidas ajenas.

Punto clave en los Planes de Igualdad: Igualdad Salarial El registro salarial, que incluye los salarios, complementos salariales y percepciones extrasalariales de una plantilla, es una medida de transparencia retributiva obligatoria para todas las empresas. Además de esta medida, con el objetivo de buscar la máxima transparencia y lograr la igualdad salarial, también se puede encontrar la auditoría retributiva.

La auditoría retributiva es un procedimiento mediante el cual se revisa la situación salarial de una empresa, con el objetivo de detectar posibles desigualdades retributivas y corregirlas cuanto antes.

En este caso, la auditoría retributiva es una de las partes de los Planes de Igualdad, por lo que es obligatoria para todas aquellas empresas de más de 50 trabajadores que hayan elaborado un Plan de Igualdad.

Garantizar la igualdad salarial en las empresas Como se ha comentado anteriormente, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad, por ello los Planes de Igualdad son tan necesarios. Es importante recordar que estos Planes de Igualdad son obligatorios para empresas con más de 50 trabajadores, aunque es recomendable para todas las empresas, ya que son muchas las ventajas de su implantación.

Para todas aquellas empresas interesadas en la realización e implantación de un Plan de Igualdad, el principal consejo de Edutedis Consultoría es confiar en un especialista. Los Planes de Igualdad se deben registrar públicamente, y son objeto de inspecciones de trabajo, por lo que es importante su correcta realización y puesta en marcha.

Edutedis Consultoría, entidad con más de 15 años de experiencia en normativas de obligado cumplimiento para empresas, cuenta con un departamento especializado en igualdad que ya ha colaborado con cientos de entidades públicas y privadas a nivel nacional. Por este motivo, invita a todas las compañías que deseen asesoramiento y ayuda en el diseño e implementación de sus Planes de Igualdad y sus protocolos de acoso, a que contacten con un profesional de Edutedis por llamada telefónica o escribiendo a info@edutedisconsultoria.com, y así apliquen la estrategia que más convenga a la organización y sus empleados.



