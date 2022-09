La empresa familiar en España y la importancia de los relevos generacionales, por Mindhead Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Entre el porcentaje de compañías de todo el país, la empresa familiar en España tiene gran relevancia. Uno de los puntos claves para abordar la dirección a largo plazo son los relevos generacionales. Dicha evolución ofrece la oportunidad de gestionar la dirección a la descendencia del fundador.

Si bien es un cambio inevitable, Mindhead especifica que la administración debe contar con un protocolo preventivo para que la compañía no se vea afectada mediante la sustitución.

Actualidad de las empresas familiares en España Las administraciones familiares tienen la peculiaridad de realizar procesos internos en los que participa la descendencia de la persona fundadora. Mejor conocido como plan de relevo generacional, es una planificación en la que se ejecutan estrategias de preparación para alistar a uno o más candidatos con la intención de que tomen el cargo de dirección.

Se estima que en España hay 1.1 millones de empresas familiares registradas, de las cuales el 90 % están entre el primer y segundo ciclo generacional, seguida por la tercera que alcanza solo un 3 % y el 7 % se le otorga a la cuarta generación.

Uno de los factores que caracteriza a las empresas familiares es la continuidad, estos números están en constante aumento, ya que el modelo empresarial permite ejercer estrategias a largo plazo que mantienen la compañía durante muchos años.

Según cifras oficiales, este tipo de gerencias son una de las que más generan empleos en el país, con un total de 6,58 millones de puestos de trabajo en el sector privado, la cifra se posiciona en el 67 %.

Realizar el relevo generacional de manera segura En este mismo sentido, la importancia de la empresa familiar resalta en toda Europa, ya que se estima un total de 60 millones de trabajos otorgados en el sector privado en los países de la Unión Europea. Para mantener altos estándares, este tipo de compañías realizan un plan basado en la disposición de personal familiar; incluso, el mismo proceso permite tomar decisiones cuando no se cuenta con la descendencia para que continúe con la dirección.

En este punto, resulta relevante contar con especialistas externos que se encarguen de establecer parámetros claros que se ajusten al sector de desarrollo. Como, por ejemplo, Mindhead. Esta es una consultoría estratégica que ofrece asesoramiento para la orientación de empresas, soporte a los CEO para tomar decisiones y procesos de transformación. Con su servicio se logra establecer un plan generacional para no desviar a la compañía de su labor principal.

Desde hace varios años, las empresas familiares forman parte relevante del monopolio español. Es por ello, que los procesos para el relevo generacional son cada vez más específicos con la idea de ofrecer un cambio eficiente.



