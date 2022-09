¿Por qué es importante hacer auditorias de seguridad informática en las empresas? Emprendedores de Hoy

Los avances tecnológicos en informática implican un rápido aumento de riesgos que podrían vulnerar la totalidad de un sistema informático.

Ciberataques o ciberdelitos son amenazas frecuentes de toda compañía digitalizada que no cuenta con un servicio de seguridad efectivo. En este contexto, empresas de seguridad informática, como GRUPO LINKA, son entidades orientadas a realizar auditorías, ofrecer asesorías y otorgar herramientas específicas para proteger los sistemas informáticos de toda empresa, aplicando soluciones eficientes en todas las áreas de la infraestructura digital.

Razones por las que es importante hacer auditorias de seguridad informática en las empresas A través de una auditoría, las empresas de seguridad informática llevan a cabo un análisis completo del ecosistema digital y la infraestructura IT de una compañía. Esta evaluación está orientada a analizar su situación tecnológica y rendimiento así como también a detectar posibles vulnerabilidades informáticas que puedan provocar pérdidas de datos o brechas de seguridad.

Es un servicio inicial a partir del cual se pretende conocer la ciberseguridad de una empresa, identificando todas las fortalezas, debilidades, amenazas y riesgos informáticos. El análisis consiste no solo en detectar vulnerabilidades de los sistemas, sino también en estudiar el estado de la red, el cifrado, las comunicaciones y las políticas de actualizaciones del hardware y el software.

La relevancia de la auditoría seguridad informática radica en que, a partir de los resultados, la compañía de ciberseguridad puede implantar las medidas correctivas y preventivas adecuadas a cada infraestructura empresarial. En este sentido, GRUPO LINKA ejecuta un estudio detallado de las necesidades de una empresa para luego diseñar estrategias de ciberseguridad y mejoras tecnológicas.

Las auditorías de seguridad informática de GRUPO LINKA Desde GRUPO LINKA, ejecutan todo tipo de auditorías en seguridad IT, ya sean internas o perimetrales, tanto de páginas web y de red inalámbrica, como de código fuente y de dispositivos móviles, entre otras. A partir de la evaluación, la empresa realiza un informe detallado con las vulnerabilidades detectadas, junto a la propuesta de un plan de acción, ya que las auditorías pueden, además, ser preventivas y correctivas, aplicando soluciones específicas.

Los técnicos de seguridad altamente cualificados se aseguran de ejecutar el enfoque adecuado en cada sistema empresarial con el objetivo de fortalecerlo y corregir errores en procedimientos o configuración.

Frente a los retos IT que afrontan las compañías españolas, contar con la protección de GRUPO LINKA como empresa especializada en ciberseguridad, es la forma adecuada de prevenir ciberataques y mantener a salvo toda la infraestructura informática. Con más de 25 profesionales experimentados y formados en el área, ofrece no solo auditorías y mantenimiento, sino un completo catálogo de servicios de calidad en ciberseguridad y mantenimiento informático para empresas.



