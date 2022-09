Las propiedades del cosmecéutico Eternal de BHI Cosmetics Emprendedores de Hoy

viernes, 16 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La cosmética y la salud están separadas por una línea muy estrecha y, debido a los avances tecnológicos actuales, varios productos originalmente cosméticos han ido más allá y se han convertido en cosmecéuticos. Estos se sitúan en un lugar a medio camino de los dos conceptos, y tienen un efecto mucho más duradero y pronunciado en la piel.

Un ejemplo de ello es el cosmecéutico Eternal, un producto que viene en forma de concentrados hechos a base de ingredientes activos de última generación, los cuales aportan uno de los tratamientos más destacados en estética profesional de BHI Cosmetics, una marca especializada en cosméticos naturales.

Cuidado total de la piel con un tratamiento basado en este producto Eternal sintetiza las propiedades del ácido hialurónico y la elastina. Estos ingredientes activos ofrecen un efecto altamente estimulante en la piel, que mejora su elasticidad y reduce significativamente las arrugas y líneas finas, especialmente, en las zonas donde es más delgada y sensible. Todo esto le aporta un aspecto joven y compacto, a la vez que disminuye notablemente cualquier signo de envejecimiento.

Otro de sus ingredientes activos de última generación es el colágeno hidrolizado. Su efecto contrarresta la pérdida natural de este nutriente en la piel, fruto del envejecimiento, lo que ayuda a rejuvenecerla y reducir la formación de arrugas. Esto se complementa con las propiedades antioxidantes de la vitamina C, otro de sus componentes esenciales, pero el más destacado entre estos es el Galutine Expression, un activo natural, seguro y sin conservantes, que ofrece un efecto bótox en la piel. Este reduce significativamente las líneas de expresión, disminuye las arrugas y redefine el contorno de ojos, labios y surcos nasogenianos. Todo esto hace de Eternal un tratamiento cosmecéutico completo, que aporta a la piel un cuidado integral de su apariencia y, a la vez, de su salud.

Salud, belleza y responsabilidad medioambiental reunidas en una marca Eternal es uno de los productos más completos y efectivos de BHI Cosmetics, una marca en este sector que se caracteriza por la sinergia que hace entre belleza y bienestar. Sus productos se elaboran con ingredientes activos totalmente orgánicos, obtenidos por derivación biológica, y bajo métodos de fabricación ecológicamente responsables, que reducen al mínimo su respectivo impacto ambiental. El objetivo de todos estos productos cosméticos, por su parte, es atender las necesidades que requiere la belleza en todo su espectro, lo que abarca diversos cuidados que aportan, profundamente, al bienestar de las personas.

Es por ello, que varios de estos productos, como Eternal, constituyen tratamientos cosmecéuticos profesionales, un concepto que en esta marca no solo se expande desde la cosmética hacia la farmacéutica y la salud, sino además hacia la ética y responsabilidad empresarial, tanto a nivel social como ambiental, valores que se conjugan con los numerosos y profundos efectos reafirmantes, antioxidantes y rejuvenecedores que todos estos productos proporcionan a la piel.



