La importancia de la gestión directa de los inmuebles, con Ciento Once Real Estate

jueves, 15 de septiembre de 2022, 11:48 h (CET)

Contratar a un asesor inmobiliario es de gran utilidad a la hora de planificar la compra o venta de una propiedad. Los beneficios son múltiples, entre ellos el ahorro de tiempo en el proceso.

Por las características propias del trabajo, este tipo de profesionales se encuentran preparados en diferentes campos del conocimiento, como el económico y el jurídico. Esto se debe a que uno de los objetivos que persiguen es brindar un asesoramiento adecuado, que se ajuste a los requerimientos de los clientes.

Esta línea es la que sigue Ciento Once Real Estate, una agencia inmobiliaria que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción y un sólido equipo de expertos en cuestiones técnicas.

Servicios inmobiliarios profesionales Los registros de compraventa de viviendas en España son alentadores, ya que durante 2021 hubo un incremento considerable del número de hipotecas firmadas en comparación con el año anterior. En total, se efectuaron más de 400 mil, lo que refleja que el mercado está en crecimiento continuo.

Esta situación permite un mayor desarrollo de las agencias inmobiliarias, tanto desde la infraestructura como en los recursos humanos, que buscan especializarse de manera permanente para estar actualizados sobre las últimas tendencias.

En Ciento Once Real Estate ofrecen varios servicios, mediante los cuales se busca resolver las dudas e inquietudes que tengan los clientes. Uno de ellos es el que brinda el Personal Shopper Inmobiliario, un agente que se encarga de brindar un asesoramiento específico a partir de un análisis de los requerimientos que tengan los clientes con relación a una vivienda, como la zona, tipo de estructura, rango de superficie, número de dormitorios, altura y presupuesto, entre otros.

Por otra parte, las personas también pueden acceder a las prestaciones de arquitectura, reforma y decoración de la vivienda y de venta en exclusiva.

Estrategia de comercialización efectiva para compras y ventas de propiedades Ciento Once Real Estate es una agencia que busca destacarse no solo por la calidad de sus servicios, sino también por la honestidad y transparencia en cada vínculo con los clientes.

En el caso de planificaciones de compras de viviendas, la empresa ofrece un asesoramiento especializado, basado en la experiencia y los conocimientos de sus agentes. Estos últimos conocen el mercado y los matices que determinan el valor real de una propiedad, como la calidad de la construcción, los materiales y los acabados.

Por otra parte, las personas que están interesadas en vender un inmueble tienen la posibilidad de acceder a la prestación de un asesor inmobiliario experto y colegiado. Este último no solo cuenta con experiencia en el área comercial, sino también en diferentes puntos que posibilitan una venta rápida y efectiva, como la implementación de una estrategia de marketing y publicidad, fotografía y videos o presentaciones en internet, entre otros.

Ciento Once Real Estate es una empresa consolidada en el sector, que opera con las principales plataformas de comercialización nacionales e internacionales, a fin de alcanzar diversos mercados en el contexto actual.



