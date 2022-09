HSG Holding adquiere la empresa líder en integración tecnológica de la región de Oriente Medio y África (MEA) - IT Hospitality Group - mientras despliega sus planes de inversión a largo plazo centrados en el sector de la hostelería Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 17:06 h (CET) Esta adquisición permitirá a la dirección de IT Hospitality Group apoyar mejor su creciente expansión en el mercado de la región, establecer nuevas oficinas y ofrecer más servicios a sus clientes HSG Holding ha adquirido IT Hospitality Group (www.IT-Hospitality.com) en un acuerdo definitivo que pone en marcha su despliegue de inversiones en el sector de la hostelería mundial. Esta adquisición permitirá a la dirección de IT Hospitality Group apoyar mejor su creciente expansión en el mercado de la región, establecer nuevas oficinas y ofrecer más servicios a sus clientes.

HSG Holding ha anunciado la adquisición de IT Hospitality Group (ITHG), líder del mercado de soluciones e infraestructuras informáticas integradas, en África y Oriente Medio. Con esta adquisición, HSG Holding entra en el ámbito de la hostelería como vehículo de inversión para reforzar la evolución de las empresas del sector en el periodo posterior a Covid 19.

HSG Holding se estableció para centrarse en las oportunidades de inversión dentro del sector de la hostelería en la intersección donde la fuerza de las operaciones tradicionales de hostelería se encuentra con las nuevas tecnologías que pueden ayudar en la transformación digital de la industria. La tecnología está desempeñando un papel mucho más importante en la industria y se está convirtiendo rápidamente en un aspecto crítico de la gestión de las operaciones hoteleras. La empresa cree en la inversión a largo plazo, ya que ve grandes oportunidades de crecimiento en la región de MEA y más allá.

Ayudar a la industria hotelera en su viaje de transformación digital

Durante más de una década, ITHG ha diseñado e implementado redes integradas, plataformas de entretenimiento para huéspedes, soluciones de conectividad, telefonía, señalización digital y CCTV, en más de 200 hoteles y 75 000 habitaciones de hotel en toda la región MEA. Las colaboraciones a largo plazo con hoteles de la talla de Accor, Marriott, Radisson y Hilton, entre otros, son un claro reflejo de la profunda experiencia del equipo de ITH y de su conocimiento del entorno local, así como de los retos técnicos a los que se enfrentan sus clientes, especialmente en un periodo post-pandémico.

El huésped de hoy busca una conectividad sin fisuras, tanto si viaja por negocios como por placer. Se han acostumbrado a vivir en un mundo altamente conectado y a acceder a todo lo que necesitan a través de sus teléfonos móviles, y esperan las mismas experiencias conectadas y sin estrés dondequiera que se alojen. Al trabajar estrechamente con sus clientes, ITH es capaz de proporcionar soluciones personalizadas diseñadas específicamente teniendo en cuenta los requisitos de cada uno de ellos, lo que permite a cada hotel ofrecer las experiencias de mayor calidad a sus huéspedes en la región.

"La solidez de las redes y la capacidad de implementar las últimas tecnologías alámbricas e inalámbricas es lo que da a nuestros clientes la ventaja sobre sus competidores. Esto significa que los huéspedes que se alojan en sus hoteles pueden conectarse a Internet sin esfuerzo, acceder a servicios de streaming como Netflix e incluso llamar al conserje desde su propio dispositivo móvil, en lugar de depender de los servicios telefónicos internos. El equipo de Relaciones con los Huéspedes del hotel puede dar la bienvenida a los huéspedes y mantenerlos informados sobre los servicios y actividades disponibles, así como sobre los horarios de llegada y salida del aeropuerto actualizados mediante publicidad y promociones internas en una variedad de puntos de información dinámicos", afirma Olivier Hennion, Director General de IT Hospitality Group.

"A medida que continuamos fortaleciendo y haciendo crecer nuestras relaciones con nuestros socios, estamos ampliando nuestra oferta de apoyo y servicios a estas cadenas en un área geográfica más amplia. Esta adquisición por parte de HSG Holdings significa que podemos acelerar nuestro propio desarrollo para poder ofrecer servicios aún mayores a nuestros clientes, a través de la expansión de nuestras actuales 12 ubicaciones en la región a territorios adicionales, acercándonos a nuestros clientes para proporcionarles una asistencia más directa cuando la necesiten", continúa Hennion.

Distribuido por APO Group en nombre de IT Hospitality Group.

Acerca de HSG Holding

Respaldada por un gestor de activos multinacional, HSG Holding es una firma de inversión de reciente creación dedicada al sector de la hostelería centrada en la adquisición de empresas tecnológicas que ayuden a sus clientes a afrontar los próximos retos del sector.

Acerca de IT Hospitality Group

Fundada en 2009, hoy en día con la visión de crear un entorno en el que el proceso de integración de TI para los grupos hoteleros sea la más sencilla de las tareas. ITHG diseña, integra, agrupa y da soporte a servicios de infraestructura alámbrica e inalámbrica a grupos hoteleros de todo Oriente Medio y África. Al suministrar infraestructuras más grandes y mejores a sus clientes, pueden ofrecer a los huéspedes del hotel toda la potencia de las tecnologías más recientes y soportar un número cada vez mayor de dispositivos y de uso del ancho de banda. La empresa cuenta con casi 15 ubicaciones en Oriente Medio y África, con oficinas o centros de servicio, lo que convierte a IT Hospitality en el único integrador de TI que da tal cobertura para apoyar los desarrollos de los hoteles. Los valores de ITHG se basan en la creatividad, la adaptabilidad y el apoyo.

