Recomendaciones importantes sobre los fondos indexados

Invertir en fondos indexados puede aumentar la seguridad y ahorrar tiempo, especialmente a los inversores principiantes que prefieren una forma sencilla de ahorrar. Estos son algunos consejos y recomendaciones sobre cómo invertir en fondos indexados.

El ahorro a largo plazo Para sacar el máximo partido de la inversión, es recomendable dejar que el fondo crezca tranquilamente durante varios años. Cuanto más tiempo se ahorre, mayor será la rentabilidad que se obtenga gracias al efecto de interés sobre interés.

La comparativa de las comisiones de los fondos indexados Los fondos indexados suelen ser más baratos que otros tipos de fondos gracias a la gestión pasiva. Pero, ¿qué es un precio razonable para un fondo indexado? Las comisiones de los fondos varían mucho, tanto en los fondos indexados como en los de gestión activa. Van desde fondos gratuitos con una comisión de gestión del 0 %, hasta fondos indexados más caros con una comisión del 0,5 % o más.

Por supuesto, no hay que cegarse solo por la comisión, ya que una mayor rentabilidad puede compensar una comisión ligeramente superior. El fondo debe tener una razón para su comisión; una comisión de gestión más cara debería significar una posibilidad de mayor rentabilidad. Sin embargo, no siempre es así. En el caso de los fondos indexados, es habitual que la comisión se sitúe entre el 0,2 y el 0,4 %, por lo que hasta el 0,4 % puede considerarse una comisión razonable, ya que la mayoría de los fondos indexados del mercado no la superan.

El reparto del dinero para crear un ahorro estable Ahorrar en fondos, y especialmente en fondos indexados, es una forma relativamente segura y muy fácil de hacer crecer el dinero. Los fondos indexados han proporcionado históricamente buenos rendimientos a bajo coste, en comparación con otros fondos que suelen tener comisiones más altas y mayor riesgo. Es una buena idea invertir en las diferentes categorías de los mejores fondos indexados. Los fondos indexados globales son un buen punto de partida, en los que es habitual invertir alrededor de la mitad de las participaciones. Ejemplo: 50% en un fondo indexado global, 25% en un fondo indexado español, 20% en un fondo indexado europeo y 5% en un fondo de mercados emergentes. Al poseer estos diferentes fondos indexados, se obtiene automáticamente una exposición a muchos mercados sin tener que dedicar tiempo a supervisar, comprar y vender. Se obtendrán los mejores resultados al dejar que el dinero crezca a largo plazo.

No comprar demasiados fondos del mismo tipo Es bueno repartir las participaciones en diferentes mercados, pero a menudo no es necesario comprar más de un fondo del mismo tipo, por ejemplo, más de un fondo indexado global. Esto se debe a que estos fondos suelen seguir el mismo índice y, por tanto, las mismas empresas. Es importante leer los detalles del fondo para saber qué índice sigue y fijarse en las empresas y países en los que se encuentran las participaciones.

El uso las mejores herramientas y aplicaciones Utilizar las mejores apps para invertir es fundamental. Para seleccionar la adecuada en cada caso será necesario tener en cuenta todas las prestaciones: el funcionamiento, el diseño y la reputación.