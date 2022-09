Por qué es importante utilizar un detector de plagio antes de publicar un texto o contenido Emprendedores de Hoy

Al escribir un artículo con cientos de palabras, es fácil cometer errores involuntarios relacionados con las fuentes de investigación. Es importante evitar el plagio en todas sus formas. Por eso, los escritores y estudiantes deben utilizar habitualmente un detector de plagio antes de publicar un artículo o presentar un trabajo. Esta comprobación debe formar parte del flujo de trabajo de todo redactor, editor o estudiante.

¿Qué es un detector de plagio? Un sistema de detección de plagio es una herramienta que analiza un documento o parte de un documento en busca de textos o contenidos duplicados o plagiados. Su función principal es buscar frases, términos o citas en internet para detectar similitudes en la elección de palabras y en la paráfrasis. En definitiva, se encarga de buscar citas directas y elecciones de palabras similares entre el documento introducido y otros contenidos en línea.

Este software también se puede utilizar para comprobar si un trabajo propio ya publicado ha sido plagiado en otros lugares. El detector de plagio muestra los enlaces de los contenidos similares publicados en internet, resaltando las oraciones, párrafos, frases y títulos similares. Si el resultado es positivo, será necesario corregir el texto y modificar las partes problemáticas del contenido.

¿Por qué es importante utilizar un software de detección de plagio? Aunque un motor de búsqueda como Google puede encontrar una frase o parte de un documento en internet, no siempre queda claro si se está produciendo plagio o duplicación. Los motores de búsqueda proporcionan un listado de resultados, pero no la información que se necesita para hacer una comprobación de plagio útil. Cuando se utiliza un detector antiplagio de contenidos, se obtiene un informe detallado de las coincidencias encontradas junto a un porcentaje del documento que es considerado como contenido duplicado.

Esta información es muy útil para el redactor porque incluso un documento con citas correctamente citadas puede obtener una puntuación baja si tiene demasiadas. Las citas u otras frases citadas correctamente también pueden afectar a la calificación de un documento si el porcentaje es demasiado grande. Utilizando un detector de plagio, se puede publicar o enviar un artículo con la certeza de que está libre de contenido duplicado o que está correctamente citado. Este paso elimina el riesgo, mejora un trabajo e incluso protege la reputación del redactor. Una de las peores cosas que puede hacer cualquier redactor es enviar textos con contenido plagiado, aunque sea por accidente. Un editor que encuentre contenido copiado probablemente rechazará el artículo y se negará a volver a trabajar con el redactor.

¿Cuál es la mejor herramienta para comprobar la duplicidad en un texto o contenido? Una de las plataformas antiplagio online más recomendadas es Detectordeplagio.org. Funciona desde cualquier dispositivo, es completamente gratuita y no es necesario registrarse ni introducir datos personales. El funcionamiento es muy sencillo. Para realizar una comprobación, el usuario tiene que pegar el texto que quiere analizar. Haciendo clic en Comprobar Plagio se obtiene el resultado en tan solo unos segundos. También permite subir un documento en formato .docx o en .pdf.



