Amazon GAMERGY refuerza sus torneos online para llevar a los participantes a una experiencia competitiva única

Todos los cambios que se han introducido en la fase online del evento, ampliarán las posibilidades de que los jugadores lleguen a las finales presenciales de diciembre y de optar a un prize pool de 20.000 euros Amazon GAMERGY, encuentro gamer organizado por IFEMA MADRID y GGTech Entertainment, mejora y amplía todas las competiciones previstas para su parte online, que finalizarán el 16 de diciembre, fecha en la que se inicia la fase presencial del evento.

Dos son los objetivos fundamentales que se persiguen con estos cambios: por un lado, ofrecer una mejor experiencia competitiva a todos los participantes en los diferentes torneos, y por otro, llevar a los ganadores hasta las finales presenciales del próximo mes de diciembre, donde podrán competir y compartir espacio con conocidos gamer, players profesionales y el público asistente. Asimismo, los jugadores podrán disfrutar de los esports y de sus juegos favoritos acompañados de personas con los mismos intereses desarrollando sus comunidades y, por supuesto, tener la posibilidad de proclamarse campeón en Amazon GAMERGY.

Juegos, torneos y prize pool

Los cambios en esta parte online también van a afectar a la denominación de los torneos. A partir de ahora los aficionados podrán inscribirse en:

Road to GAMERGY feat- Fortnite. Los clasificatorios darán comienzo el 29 de octubre. Road to GAMERGY- Clash Royale. Los clasificatorios comienzan el 1 octubre. Road to GAMERGY- Rocket League. Se trata de una liga cerrada con 8 equipos invitados y comienza el próximo 19 de octubre.

Un aspecto importante de esta nueva forma de competir en Amazon GAMERGY online es la que se refiere a los premios para los ganadores. Para esta fase se ha preparado un prize pool de 20.000 euros que se repartirán entre los ganadores de las diferentes competiciones.

Para ayudar aún más a mejorar la experiencia de los jugadores, y crear un ambiente casi profesional, los torneos contarán con el apoyo de algunos de los principales casters y creadores de contenido como por ejemplo Buffo, caster de Rocket League y de Clash Royale y Koala caster de Clash Royale, además de Suja, embajador global del evento, y que hará host y casteo de Fortnite.