The Garden Studio, el centro de masajes inspirado en la medicina tradicional oriental

jueves, 15 de septiembre de 2022, 11:01 h (CET)

Los masajes y el bienestar están en tendencia, por lo que cada vez más personas pueden acceder a ventajas físicas y mentales en una sesión que se realice en un espacio que no sea un spa u hotel de lujo.

Así, cada tipo de masaje está diseñado para trabajar los desequilibrios físicos y energéticos de diferentes áreas del cuerpo y, por esta razón es importante que, al menos, se pueda programar una sesión para ayudar a reequilibrar el organismo.

Es por esto que The Garden ha instalado en su sede de Madrid, en el barrio de Salamanca, un completo centro de masajes, donde es posible disfrutar de una sesión de la mano de los mejores profesionales.

Masajes inspirados en la sabiduría oriental En este estudio de salud y bienestar es posible encontrar masajistas especializados en diferentes modalidades de terapia, muchas de ellas ampliamente utilizadas en la medicina tradicional oriental. Tal es el caso del MASAJE LOMI LOMI®, cuyo origen se remonta a los sanadores ancestrales de las costas de Hawái, que lo desarrollaron motivados por generar alivio a la mente y al cuerpo a través de la Filosofía Huna. Este masaje se realiza creando ondas expansivas sobre el cuerpo, utilizando exclusivamente los antebrazos, lo que ayuda a aumentar la vitalidad y la relajación con cada toque del masajista.

Bajo esta misma línea se encuentra el MASAJE TAILANDÉS®, el cual busca un estiramiento profundo de las extremidades y se caracteriza por utilizar presiones suaves sobre las líneas energéticas del cuerpo. Su objetivo es el de liberar tensiones y restablecer la energía vital del cuerpo. Existe una variante del masaje Tailandés, la cual combina técnicas del masaje thai con la aplicación de esencias vegetales sobre la piel centrándose en devolver la armonía interior a cada persona a través de una sesión con toques suaves, envolventes y relajantes.

Salud física y masajes The Garden también ofrece sesiones de MADEROTERAPIA®, cuyo objetivo es mejorar la función circulatoria y tonificar los músculos. Este tratamiento utiliza diferentes utensilios de madera que sirven para generar presiones controladas sobre algunas partes del cuerpo para estimular el movimiento celular. La maderoterapia es un masaje que aporta beneficios a nivel de salud y a nivel estético, ya que mejora también el aspecto de la piel de manera totalmente natural gracias a las propiedades beneficiosas de la madera.

En su centro de masajes, The Garden también cuenta con personal especializado en TERAPIA CRANEOSACRAL BIODINÁMICA® y MASAJE FACIAL JAPONES®, para que, de esta manera, sus clientes puedan acceder a una gran variedad de técnicas y métodos. Los interesados solo deben acceder a la página web del centro, elegir el masaje que más se adecúe a sus expectativas y disfrutar de varias sesiones de relajación, acompañados de profesionales expertos.



