Acudir al urólogo a tiempo puede prevenir dos de las enfermedades más frecuentes en el hombre Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 10:14 h (CET)

ROC Clinic, con motivo al Día Europeo de la Salud Prostática, celebrado el día 15 de septiembre, quiere concienciar sobre la importancia de prevenir la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata.

La próstata causa dos de las enfermedades que más afectan al varón: la hiperplasia benigna de próstata – coloquialmente conocido como agrandamiento prostático – y el cáncer de próstata. Por este motivo, coincidiendo con el Día de la Salud Prostática, celebrado el 15 de septiembre, desde la clínica de Urología ROC Clinic insisten en la importancia de acudir a revisiones urológicas, sobre todo a partir de los 45 años, para detectar a tiempo estas enfermedades.

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el hombre, por detrás de colorrectal. En España se diagnostican más de 30.000 nuevos casos al año, ocasionando alrededor de 6.000 muertes. En este sentido, la prevención es clave para poner los remedios oportunos a un tumor que no presenta síntomas en sus fases iniciales, ya que, si se diagnostica a tiempo, tiene una alta probabilidad de curación con un pronóstico muy bueno. “A pesar de esto, cada vez disponemos de más tratamientos que permiten contener la enfermedad durante periodos muy largos de tiempo”, destaca el Dr. Javier Romero Otero, director médico de ROC Clinic y director del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid.

El Día Mundial de la Salud Prostática nace con el propósito claro de concienciar a los hombres en la importancia de realizarse revisiones prostáticas que puedan evitar el desarrollo de un cáncer avanzado. “Es llamativo que, pese a que el hombre tiene menor esperanza de vida que la mujer y padece más enfermedades que ella, visite mucho menos al médico. Hasta los 15 años, acudimos con la misma frecuencia al médico, seguramente porque la responsabilidad recae sobre los progenitores. Sin embargo, pasada esa edad, mientras que la mujer ha asimilado la necesidad de controlar su salud y adopta el hábito de visitar al ginecólogo, el hombre no toma la misma conciencia sobre su salud”, añade el Dr. Romero Otero.

Afortunadamente, hoy en día existen avances que permiten detectar áreas sospechosas de cáncer que hasta ahora era imposible ver, como son las pruebas diagnósticas de biopsia de fusión y la resonancia nuclear magnética.

Por otro lado, aunque el cáncer de próstata es la enfermedad que más impacto puede tener sobre la superviviencia del varón, no es la única enfermedad, ni la más común, que afecta a esta glándula. El agrandamiento prostático o hiperplasia benigna de próstata afecta al 40 % de las personas de 40 años y esta cifra aumenta un 10% a medida que avanza cada década, haciendo que casi la totalidad de varones de más de 80 años tenga esta enfermedad que obstruye el paso de la orina y presenta síntomas como chorro de orina flojo, dificultad miccional, urgencia urinaria o necesidad de orinar frecuentemente por la noche, entre otras.

Para tratar la hiperplasia benigna de próstata, existen opciones terapéuticas muy poco invasivas que consiguen revertir o aliviar la obstrucción sin afectar la función sexual. Respecto al tratamiento, el Dr. Romero Otero afirma que, “los urólogos tenemos la obligación de diseñar un tratamiento individualizado para cada paciente, ofreciéndole la mejor solución en función de su patología, pero también de su edad y estilo de vida. En ROC Clinic nos sentimos muy comprometidos con esta máxima”.

ROC Clinic ROC Clinic es una clínica de urología avanzada referente en España, firmemente comprometida con ofrecer a los pacientes tratamientos personalizados basados en la tecnología, la investigación y una asistencia de excelencia gracias a la superespecialización de su equipo médico.

ROC Clinic cuenta con uno de los mayores equipos urológicos de España, formado por 34 médicos de distintas subespecialidades de la urología distribuidos en seis unidades: Unidad de Cáncer de Próstata, Unidad de Uro-Oncología (cáncer de próstata, renal, vesical, testicular y de pene), Unidad de Hiperplasia Benigna de Próstata, Unidad de Andrología y Cirugía Reconstructiva (disfunción eréctil, enfermedad de Peyronie, eyaculación precoz, subfertilidad, incontinencia urinaria, estenosis de uretra y fístulas urinarias), Unidad de Litiasis (cálculos en el aparato urinario) y Urología Funcional-Femenina.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Seguro de viaje covid con los servicios de Coverontrip The Garden Studio, el centro de masajes inspirado en la medicina tradicional oriental ¿Cómo elegir la mejor escuela para estudiar en Australia?, por Australia Study Biomelisa abre su primera tienda física en pleno Centro Histórico de Zaragoza Acudir al urólogo a tiempo puede prevenir dos de las enfermedades más frecuentes en el hombre