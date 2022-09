Cat Formación afirma que un buen profesor es la clave para potenciar los conocimientos de los alumnos Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 13:37 h (CET) Contar con un buen profesor es una de las claves del éxito para potenciar las habilidades personales y profesionales de los alumnos en cualquier curso de formación La capacidad de enseñar no sólo reside en transferir conocimientos, sino que, se trata, de saber crear las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan a pensar y a construir su propio conocimiento sobre el tipo de formación que está realizando.

El profesor es una figura central en el desarrollo de la instrucción y educación del alumnado. La consecuencia de un mal profesor, incluso uno que no sea bueno, implica que algunos de los alumnos no van a desarrollar todo su potencial. Por eso, es fundamental cuidar a cada uno de los alumnos.

Todo el personal docente debe tener unas técnicas que aplicará en el aula para el correcto funcionamiento de las clases. Los principales puntos a tener en cuenta por un profesor son los siguientes:

Motivación: estar motivado es un seguro que los alumnos también lo estarán. Ayudarles a pensar: No se trata de dar las respuestas, sino guiarlos para que ellos mismos las encuentren. Ganarse el respeto: Está probado que el respeto mutuo llega más lejos que el temor o la imposición. Promover la participación: Si como profesor quieres ser el centro de atención todo el tiempo, los alumnos se distraerán con mucha más facilidad. Preparación de las temáticas: Antes de entrar en el aula, es necesario dominar bien la materia. Por eso, se debe preparar las clases con antelación y tener en cuenta las preguntas y dudas que puedan surgir. Aumentar la autoestima de los alumnos: Nunca debe olvidarse que estás tratando con personas. Es importante dejar que los alumnos se expresen, para apoyar sus buenas ideas, y evitar las comparaciones.

La búsqueda de la excelencia es un rasgo característico de todo buen profesional. Este aspecto se une a la vocación al hablar de la docencia. Por este motivo, los profesores son profesionales que deben adaptarse constantemente a las nuevas formas de formación.

La Patronal CATFormació ha puesto en marcha un proyecto de formación muy ambicioso que busca reunir en una sola aplicación toda la oferta formativa de Cataluña. Esta iniciativa empresarial digital es la conocida APP Qdcursos.

Qdcursos reúne a los mejores centros formativos del país, en esta aplicación, con el objetivo de acercar la mejor formación profesional al alumnado. Y, obviamente, toda esa oferta formativa cuenta con el mejor personal docente del sector para potenciar las competencias profesionales de los alumnos.

El equipo de marketing de la patronal CATFormació, ideólogos de este proceso digital, aseguran que "los mejores docentes son aquellos que consiguen el equilibrio entre ser una figura de autoridad y ser alguien en el que los estudiantes puedan apoyarse. No es fácil de conseguir, pero con esfuerzo y empatía podrás conseguirlo".

Qdcursos cuenta ya con más de 7.450 inscripciones en los cursos formativos en sólo nueve meses de vida de la aplicación. Son muchos alumnos satisfechos con los resultados obtenidos de la formación realizada, gracias a la gran profesionalidad de los profesores de esta aplicación.

También existe la aplicación Qdprofes que permite al alumno comunicarse con sus profesores de manera fácil y cómoda. "La finalidad de esta APP es conseguir una relación directa y estrecha entre el alumno y el profesor para resolver cualquier duda del curso formativo", explica el equipo de marketing de la patronal CATFormació.

Llegar a ser un buen profesor, sea de la materia que sea, es fundamental para cualquier sociedad, puesto que la educación es la base de un país avanzado, libre y económicamente estable. La intervención de un docente siempre debe generar interés, motivación y curiosidad. Si esto no ocurre, costaría entender que se está ante un buen profesor.

