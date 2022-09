Vostok Electric crea una moto eléctrica para reparto Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 12:57 h (CET) La Vostok E7 Plus Delivery está pensada para el sector de reparto por su mayor autonomía, el ahorro de combustible que supone y su impacto social sostenible en el entorno urbano Vostok Electric ha lanzado la Vostok E7 Plus Delivery, un nuevo modelo de moto eléctrica preparada para realizar labores de reparto en ciudad. Este ciclomotor eléctrico destaca por una autonomía de 130 Km, ya que puede llevar dos baterías al mismo tiempo, por la posibilidad de carga rápida en 3-4 horas y por el mantenimiento sencillo que requiere.

Han mejorado las prestaciones respecto a su anterior modelo: de un motor de 1.500W, pasa a 2.200W con picos de 3.000W. También han mejorado la batería y las ruedas e incorporado luces LED.

La demanda creciente de pedidos de comida a domicilio y de mensajería en general, hizo que se pusiera en marcha la idea de este modelo, pensado exclusivamente como una moto eléctrica para reparto.

"Lo fundamental es que la moto eléctrica esté preparada para repartos, porque rendirá más. Es decir, que no sea necesario crear estructuras o soldar para incorporar una caja de repartos", sostiene Maiara Marth, experta en movilidad eléctrica de la marca.

Su objetivo es proporcionar un medio de transporte ágil, manejable y muy práctico, además de ser una alternativa real a la moto de gasolina.

"La única forma de hacer que la gente quiera hacer la transición es ofrecer algo igualmente cómodo, a un precio similar y con las mismas prestaciones. Y pensamos que las motos eléctricas son el futuro del reparto porque no contaminan y suponen un ahorro considerable en combustible. Con el ahorro en gasolina es posible comprar una moto nueva eléctrica" añade Marth.

Cada vez más empresas nacionales se decantan por la movilidad sostenible y realizan cambios en sus flotas para que sean respetuosas con el medio ambiente. El ahorro económico que suponen este tipo de vehículos en una empresa de reparto es otro motivo a tener en cuenta para dar el paso hacia lo eléctrico.

Vostok Electric nació en 2016 con el objetivo de impulsar la movilidad eléctrica en los entornos urbanos y crearon la primera moto eléctrica española. Plantean sus creaciones como una alternativa a la gasolina para crear ciudades más limpias y menos ruidosas. Actualmente trabajan en un nuevo prototipo de 125 de kilómetro cero y en su expansión a nivel internacional.

