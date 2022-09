Medidas de ciberseguridad a tener en cuenta en la "vuelta al cole" Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 12:37 h (CET) Con la vuelta a la rutina es esencial que niños y adultos se conciencien sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías para evitar caer en las redes de la ciberdelincuencia. En este contexto, los expertos de la S2 Grupo han incidido en que para hacer una "vuelta al cole" cibersegura, es necesario tener en cuenta, al menos, cinco consejos Según ha advertido en un comunicado la empresa S2 Grupo, especializada en ciberseguridad y gestión de sistemas críticos, "la tecnología, sin duda, cada vez está más presente en las casas y en las escuelas o universidades. Es común tener altavoces inteligentes, televisiones inteligentes, ordenadores, tablets, smartphones, videoconsolas, tecnología domótica, etc. y es necesario que las familias conozcan los riesgos que implican y cómo utilizar estos dispositivos de forma cibersegura para proteger su intimidad y patrimonio", ha afirmado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.

"Además, los niños tienen que familiarizarse con términos que implican riesgos y delitos tanto para evitar ser víctimas de ellos como para ejecutarlos. Me refiero en este caso a los frecuentes casos de ciberbullying, que es el acoso por parte de compañeros del colegio en entornos digitales. Otros serían el el grooming (engaños por parte de pederastas), los virus y malware, el phising (suplantación de identidad) o, incluso, la tecnoadicción", ha comentado Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

En su comunicado a los medios, S2 Grupo ha elaborado un listado con los cinco consejos que la compañía considera esenciales para que los más pequeños de la casa actúen de forma cibersegura.

El primer consejo es asegurarse de que los dispositivos están actualizados y que los programas y aplicaciones cuentan con su última versión. En cada actualización suelen introducirse parches de ciberseguridad que hacen que los dispositivos sean menos vulnerables a acciones dañinas de terceros como robo de datos.

En segundo lugar, descargar aplicaciones únicamente de sitios seguros y revisar los permisos que solicitan. "Cuando se instala un nuevo programa o una nueva app, además de tener cuidado para evitar infectar los equipos con malware, se puede poner en jaque la privacidad".

La tercera recomendación de S2 Grupo es disponer siempre de un antivirus actualizado.

Junto a esto, "es un buen momento para actualizar las contraseñas, usar siempre las mismas para todo puede ponernos en riesgo. Y tener en cuenta que estas sean robustas (al menos con ocho dígitos, letras, números, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas)", añade la empresa de ciberseguridad.

En último lugar, es muy importante contar con copias de seguridad del contenido que se almacene. "La infección por malware puede hacernos perder fotos, trabajos, documentos personales, etc., y si contamos con copias de seguridad, el impacto del daño será menor", apostilla el comunicado de S2 Grupo.

