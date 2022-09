iXalud colabora en la celebración del Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 12:41 h (CET) El próximo 24 de septiembre se celebra en Sevilla el Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas; este evento se podrá seguir por streaming en el canal de Youtube de AESPI (Asociación Española de síndrome de piernas inquietas), organizador del evento El Día mundial del Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) se conmemora el próximo 24 de septiembre. Esta patología afecta, aproximadamente, a un 2% de la población y se trata de un trastorno neurológico por el cual el afectado siente una necesidad irresistible de mover las piernas impulsada por una sensación desagradable, molesta o, incluso en algunos casos, dolorosa; esto se produce, sobre todo, cuando la persona se encuentra en reposo.

Este año, iXalud colabora con AESPI para organizar un evento en Sevilla, en el Hogar Virgen de los Reyes, con el objetivo de dar visibilidad a este síndrome. En el evento, que comenzará a las 16.00 horas, se llevarán a cabo varias ponencias médicas y terminará con una mesa redonda, moderada por el Vicepresidente de AESPI, José Joaquín Mena-Bernal. Aquellos que no puedan asistir podrán seguir este acto en directo a través del canal de Youtube de AESPI.

En iXalud son expertos en el alivio del dolor crónico mediante la terapia de Andulación. Es un tratamiento biofísico y no invasivo que combina dos procesos terapéuticos: la aplicación vibraciones mecánicas por todo el cuerpo y la termoterapia mediante calor por infrarrojos. Para ello, utilizan el dispositivo sanitario Andumedic 3.

Con esta terapia, se consiguen aliviar dolores de diferentes patologías como la artritis, artrosis, fibromialgia, ciática, hernias discales, etc. Asimismo, ayuda a mejorar problemas de descanso como el insomnio y otros trastornos del sueño. Para ello, en iXalud, utilizan el dispositivo sanitario Andumedic 3: un producto creado, especialmente, para esta aplicación terapéutica que se puede usar cómodamente desde casa con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pacientes.

Síndrome de piernas inquietas

El síndrome de piernas inquietas es un trastorno neurológico que se caracteriza por la necesidad incontrolable de mover las piernas originado por unas molestias que impulsan dicho movimiento. Los episodios se suelen producir cada 20 o 30 segundos durante el descanso ocasionando problemas de sueño, por esta razón, el SPI es una de las causas principales de insomnio.

En la actualidad, se desconocen las causas que pueden provocar el SPI, no obstante, se diferencian tres tipos: SPI primario o familiar cuyo origen es genético; SPI secundario cuando resulta de otra enfermedad; SPI idiopático si la causa es desconocida.

Sobre iXalud

En iXalud son expertos en el alivio del dolor crónico mediante el uso de dispositivos sanitarios creados para mejorar la calidad de vida, además, del bienestar de los pacientes. Trabajan con tecnología de última generación con el objetivo de ayudar a las personas y cuentan con un equipo de profesionales que podrán asesorar a los pacientes a elegir la solución más adecuada para mejorar su dolor.

Se puede visitar la web de iXalud para más información.

