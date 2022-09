Menamobel marca las tendencias para teletrabajar y estudiar desde casa Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 10:21 h (CET) El hogar ya no es solo un hogar, también es un lugar de trabajo. Menamobel muestra las tendencias que marcarán 2023 a la hora de teletrabajar desde el hogar Septiembre es el mes de los buenos propósitos, es un mes donde se marcan los comienzos como la vuelta a la rutina tras un periodo de pausa. Es tiempo de volver a la carga con propuestas que ayuden a empezar de nuevo, también en los espacios de trabajo.

Espacios que antes pertenecían al ámbito exclusivo de las empresas y que, cada vez más, inundan las casas, convertidas ahora en "pseudo-oficinas" por el auge del teletrabajo. Para ello, Menamobel ofrece soluciones que se adaptan a todos los espacios sin renunciar a la estética del hogar.

"Afortunadamente, explica Ivana González Mensa, directora de Menamobel, cada vez hay más opciones para ‘camuflar’ un escritorio en un espacio que no está destinado a ello. Desde siempre el salón ha sido el ambiente para relajarse, pero la evolución hacia el teletrabajo nos ha llevado a buscar espacios para ello. Los fabricantes han escuchado a los clientes y ya están creando composiciones de salón que incluyan una zona de trabajo y que resulte en total armonía con el entorno".

Soluciones para los salones que se adaptan a la personalidad de los habitantes de la casa sin perder la funcionalidad del espacio de trabajo con distintos compartimentos habilitados.

Otra posibilidad, si se dispone de espacio, es convertir habitaciones en auténticas oficinas con todo lo indispensable. "En algunos hogares hay habitaciones desaprovechadas, un cuarto de los trastos o de juegos, y los niños tienen ya 20 años, el problema es que da pereza transformarlo en un despacho, pero basta con ponerse manos a la obra". Otras opciones si se dispone de escaleras es ubicar una zona de trabajo en el hueco de las escaleras, con asientos que queden totalmente ocultos bajo el escritorio, de esta forma, se da utilidad a un espacio muerto de la casa.

Un hábitat para cada espacio

De vuelta al dormitorio, no está reñido un lugar de descanso con algo más funcional. Si el problema es la falta de espacio, se pueden adaptar las mesas de estudio. Menamobel realiza diseños personalizados adaptándolos a esos espacios que se resisten, como una reducida zona de almacenamiento, que puede solucionarse mediante la fusión de armario y mesa, todo en un mismo sitio.

Si el problema son las esquinas, existen propuestas que se adaptan a esos huecos recónditos para aprovechar al milímetro cada espacio.

Y si lo que se requiere es más espacio de descanso sin perder la estética de oficina, entonces se puede optar por una litera convertible que mantenga el orden y pueda transformarse en cualquier momento en un excelente complemento visual.

Cualquier rincón puede ser un buen lugar de trabajo, siempre y cuando exista una fuente de luz suficiente, un correcto ángulo visual y una postura adecuada.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

