Emindset Law impulsa su modelo de negocio en franquicia con Tormo Franquicias Consulting

jueves, 15 de septiembre de 2022

jueves, 15 de septiembre de 2022, 10:41 h (CET) La empresa líder en el sector legal está enfocada en ofrecer a sus franquiciados la oportunidad de tener su propia firma alternativa a los despachos tradicionales, con un enfoque moderno e innovador La empresa innovadora Emindset Law ofrece servicios jurídicos enfocados a dar respuesta a los grandes retos y exigencias legales de las empresas, a través de un modelo de gestión 100% digital y automatizado que aporta transparencia e inmediatez, además de lograr mayor eficiencia, profesionalidad y atención personalizada. Se trata de la firma legal pionera en el asesoramiento a Startups y otras empresas en distintos estadios de consolidación, con presencia en varios países y con experiencia en todas las áreas de derecho aplicado a empresas, emprendedores e inversores extranjeros.

La amplia experiencia del equipo fundador de Emindset Law, tal y como explica Oriol Giró, co-fundador y socio de Emindset Law, ha sido determinante para crear un modelo sin precedentes en el sector:"Antes de fundar Emindset Law, nos especializamos en derecho mercantil, derecho de los negocios, transacciones internacionales y arbitraje. Practicamos la abogacía en despachos grandes y medianos de gran prestigio en España y emprendimos un proyecto similar a Emindset Law, que nos permitió ganar experiencia, entender que la abogacía de los negocios debía transformarse y no tener miedo a probar cosas nuevas ni a cometer errores".

El liderazgo que compone a Emindset Law va precedido de la profesionalidad, apuesta por la innovación y digitalización en un sector tan maduro y estructurado como el ámbito legal, con varios elementos distintivas en su modelo de franquicia como: plataformas de gestión propias de la marca, know-how pionero y versátil en diferentes áreas de trabajo, y unas condiciones de adhesión muy económicas.

Los co-fundadores y socios de la marca, Oriol Grió y Donna Alcalá comentan que:"Emindset Law es percibida como una oportunidad en el sector legal por la especialización del equipo en las distintas áreas del derecho, especialmente en derecho de los negocios y por estar a la vanguardia en nuevas tecnologías. Emindset Law cuenta con profesionales de alta experiencia aportando al cliente un servicio de alta calidad y valor añadido".

Para que Emindset Law sea reconocida como empresa líder en el asesoramiento legal a empresas tecnológicas y emprendedores, primero sus fundadores han tenido que convertirse y por tanto pensar como un emprendedor con una empresa tecnológica. Así es como se ha construido el modelo de negocio: pensando y actuando como emprendedor, identificando sus necesidades para poder innovar en la prestación de sus servicios y conectando con su ecosistema inteligente.

Todo esto ha permitido que hoy Emindset Law pueda franquiciar su modelo de negocio a nivel internacional.

Con sedes en Andorra, Madrid, Barcelona y Pamplona, la enseña se ha convertido en toda una revolución, gracias a la amplia reputación en medios y rankings del sector, además de su canal de YouTube que es líder mundial, dirigido por Donna Alcala, co-fundadora de la marca franquiciadora, se convierte en un canal de divulgación jurídica de referencia, valorada por los clientes finales. Una gran oportunidad de adhesión con una licencia de marca para crecer y obtener buenos márgenes de beneficio, ya que el sector está cada día más en alza en el país.

Respecto a las innovaciones planteadas para incorporar en el último trimestre de este año, desde la central afirman:"Este año lanzaremos el software Get Snabb que permitirá a los franquiciados confeccionar acuerdos y documentos legales de forma automatizada y poder firmarlos mediante firma digital, y a los usuarios de los distintos países, tener una base de más de 8.000 contratos que pueden descargarse de forma fácil y con un solo clic. Esta herramienta permite a los franquiciados tener acceso a una amplia base documental, una gestión eficiente de la documentación legal además de mayores y mejores transacciones y la oportunidad de asistir jurídicamente a los usuarios de la herramienta".

En estos tiempos, en los que está a la orden del día la demanda de profesionalidad, efectividad y compromiso, Emindset Law ofrece un modelo de licencia demandado, con potencial, asesoramiento y soporte continuado en la zona de exclusividad, donde no se podrá abrir otra delegación de Emindset Law.

