Paloma Quintana, la #HealthHunter y gurú de la vida saludable, recomienda una serie de pautas para retomar los hábitos saludables

Septiembre es el nuevo enero, el mes en el que realmente uno se plantea hacer cambios en su estilo de vida. Para retomar los hábitos saludables que se tenían antes del verano o comenzar de cero, Paloma Quintana, la #HealthHunter y gurú de la vida saludable, recomienda una serie de pautas (más allá de las convencionales que todo el mundo conoce) para que esta rentrée sea un éxito Huir de las dietas exprés. Si este verano se han relajado los hábitos de alimentación y ejercicio, lo primero, no hay que culparse, se ha disfrutado, hay que ser paciente y no recurrir a dietas milagro, que son falsas amigas y ponen en riesgo la salud debido a la ingesta deficitaria de muchos nutrientes como proteína, vitaminas y minerales necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Además, pueden llevar a una mala relación con la comida, provocar problemas metabólicos y gastrointestinales. No garantizan el éxito ni sirven para crear unos hábitos de alimentación que perduren y se disfruten, esos que harán sentirse y verse mejor.

Recuperar la rutina saludable. Hay que tratarde fijar horarios en las comidas, cenas y ciclos de sueño. Un buen descanso es vital para que los relojes internos se reorganicen. Ayudará a reorganizar las hormonas y restaurar la salud. No hay que restar horas de descanso de calidad.

Hacerse con una agenda en papel. Se ha demostrado que sentarse a planificar la rutina y el plan de acción para diferentes tareas y objetivos, escribiendo a mano, obliga a prestar más atención, grabando mejor la información y favoreciendo a nivel cognitivo estos propósitos. Con una agenda física es más fácil rastrear los hábitos y metas diarias, ser realistas y lograr que los objetivos se cumplan a medio y largo plazo.

Hacer limpieza de despensa. Hay que aprender a no tener una cantidad excesiva de comida en casa. Es suficiente con tener lo necesario para elaborar un buen plan de alimentación saludable. Tener demasiada comida hace ser más sedentarios. Además, es recomendable que la mayoría de alimentos que se tengan, requieran un cocinado, preparar lo que se va a comer permite centrar la atención en ello y evitar el picoteo casi inconsciente.

No enloquecer con los menús semanales. Basta con tener una lista de la compra adecuada y un plan general. Hay que organizarse en términos generales; no es necesario planificar un menú con nombres y apellidos y andar pesando alimentos si eso agobia. Si esto supone un problema, lo ideal es siempre acudir a un especialista en nutrición, dietista-nutricionista titulado, que pueda guiar en función de los gustos y necesidades.

Retomar la costumbre de beber siempre agua. Hay que eliminar las bebidas alcohólicas y refrescos de la alimentación, no aportan ningún beneficio a nivel nutricional, y su aporte calórico es muy elevado. Aunque en el mercado existen bebidas saludables, es importante priorizar la hidratación con agua, incluso mejor si no es embotellada en plástico; este sencillo gesto ayudará al metabolismo y salud global.

Cuidado con la luz azul. Existen estudios que revelan una posible asociación entre un uso excesivo de pantallas y la generación de malos hábitos alimenticios. Hay que desconectarse de cualquier tipo de elemento digital a partir de las 20-21h. También, se aconseja usar luz cálida en casa, velas e incluso gafas blueblocker si se está expuesto.

Descalzarse. Caminar más tiempo descalzos, al menos en casa y entrenando, tiene numerosas bondades para la salud. Libera el estrés, mejora la circulación sanguínea, fortalece los músculos…

Tener una vida activa. Es importante adoptar hábitos como subir las escaleras andando o ir caminando al trabajo y hacer recados. Lo importante es alejarse de la vida sedentaria, planificar las horas que se va a ver una peli, serie o documental, pero no aprovechar cualquier momento para encenderla y pasarse las horas frente a ella. Hay que salir a caminar mientras se habla por teléfono o incluso mientras se escuchan clases o podcast.

Hacer ejercicio de forma planificada. Lo ideal es recurrir a un entrenador/a cualificado que pueda diseñar y adaptarcada uno de los ejercicios al físico, necesidades, características personales y objetivos deseados. Estos profesionales se encargan de supervisar en todo momento la técnica de ejecución de cada ejercicio, lo que reduce absolutamente el riesgo de sufrir lesiones. Se aprende y se trabaja el cuerpo con mayor seguridad y de un modo más eficaz.

Dejarse ayudar por un profesional. No hay mejor inversión que contar con el apoyo de un dietista-nutricionista, entrenador/a, psicólogo/a.El seguimiento profesional es la opción más fiable para introducirse en hábitos verdaderamente saludables y ser constantes. Una dietista-nutricionista titulada, especializada en lo que se necesite, ayudará teniendo en cuenta el estado de salud, gustos y estilo de vida.

Acerca de Paloma Quintana

Paloma Quintana Ocaña es dietista-nutricionista, licenciada en tecnología de los alimentos, máster oficial en nutrición humana, especializada en educación nutricional, composición corporal, nutrición deportiva y experta en BIENESTAR. Además, es técnico superior en acondicionamiento físico.

Es la CEO de Nutrición con Q, un nuevo concepto que aúna alimentación saludable, movimiento y todo lo relacionado con el bienestar. Una clínica con una estética muy especial y enfocada en la salud integral.

Es una apasionada del estilo de vida saludable. Intenta poner en práctica todo aquello que ya conoce en torno a la mejora de la salud, de aprender más, divulgarlo y conseguir que las personas disfruten de llevar una vida activa y sana.

En su libro, Cocina, come y pierde grasa, publicado con la editorial Planeta, explica de dónde viene su filosofía de estilo de vida y su propósito de ayudar a mejorar la salud, hablando mucho más que de pérdida de grasa, para que esta sea el motivo que ayude a empezar un camino fascinante de autocuidado. Además, ofrece un sinfín de recetas apetitosas, sencillas, sanas y eficientes en la cocina.

Escoordinadora y profesora en máster, cursos y prácticas universitarias, divulgadora y conferenciante. Ha sido ponente en innumerables jornadas y congresos internacionales,docente endiferentes entidades de formación como ICNS, NutriScience, Fisiología del ejercicio , Better by Science, Nutriflick y jornadas universitarias de toda España.

Además, también ha creado#CaféfitconQ un producto revelación presentado como la alternativa saludable a tomar café con proteína y muchos más nutrientes que el convencional.

Próximamente inaugurará su clínica de bienestar integral Fit con Q, dedicada al asesoramiento presencial y online, con un estilo y diseño exclusivo, por parte de su socio, arquitecto e interiorista, que ha viajado por todo el mundo y se ha inspirado en los orígenes mediterráneos, el estilo tropical y sus años viviendo en Australia. Tienen el firme propósito de hacer sentir mejor.

