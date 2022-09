Cinco cosméticos nocturnos que actúan durante el sueño según marcas como Medik8, Omorovicza o Perricone MD Comunicae

jueves, 15 de septiembre de 2022, 09:58 h (CET) Estos productos trabajan en rejuvenecer por la noche y lo hacen a lo largo de las ocho horas de sueño, cumpliendo con su convenio cosmético No es una novedad: siempre ha habido productos cosméticos nocturnos. Ahora bien, con el paso de los años, se han ido sofisticando para ofrecer cada vez más beneficios y, de hecho, los últimos y más destacados trabajan con formulaciones diseñadas para trabajar a lo largo de las horas de sueño. Eso sí, siempre hay una eterna pregunta: ¿realmente es necesario un producto nocturno? La cosmetóloga de la firma Perricone MD, Raquel González, afirma rotundamente que sí: "Por la noche tienen lugar lo que se denomina como periodos circadianos, un proceso mediante el cual la piel se auto regenera a nivel celular para contrarrestar lo sufrido durante el día previo -estrés medioambiental, sobreexposición solar, etc.-. Durante este ciclo, está mucho más receptiva y es por ello que, si se aplican productos nocturnos específicos, se puede potenciar ese ejercicio renovador con creces".



En esta línea, hay algunos aliados que llaman especialmente la atención, ya sea porque funcionan con lo que ahora se denomina tecnología time release que, como afirma Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8: "Consiste en que el principio activo se entregue a la piel de manera gradual en el tiempo, durante las 6-8 horas de sueño, para evitar procesos irritativos", o porque añaden ingredientes novedosos que ayudan a que la piel "duerma mejor", como es el caso de la melatonina.

Un recorrido por los cosméticos que hacen turno de noche

Una bruma con melatonina

Para que la piel sueñe con los angelitos. Así es Queen of Hungary Evening Mist de Omorovicza, un tónico nocturno que se puede aplicar tras la limpieza y/o justo antes de irnos a dormir. Además de otros ingredientes, como un complejo termal regenerador único, cuenta con melatonina de efecto calmante para que la piel duerma tranquila por la noche y, así, pueda asimilar mejor el proceso renovador de sus ritmos circadianos. Un producto ideal para pieles que hayan sido sometidas a estrés durante el día.



Precio: 65€ en Purenichelab.com o en Orlais.com



Este suero trabaja las ocho horas que se duermen

Sleep Glycolic de Medik8 es una bomba de ácido glicólico (10%) y, sin embargo, no irrita. ¿Por qué? Por la tecnología de su encapsulación de cristales que consiste en cubrir el principio con una capa a base de ciclodextrina. Esta capa se degrada lentamente, entre en 6 y 8 horas, administrando el ácido glicólico gradualmente en la piel para evitar reacciones innecesarias. Consigue mejorar la textura de la piel, reducir imperfecciones y trabajar la luminosidad.



Precio: 50€ en Medik8.es



Curioso: ¿esperma antes de dormir?

Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD no es que trabaje exactamente con esperma, pero sí con espermidina, una sustancia presente en el semen y en otras áreas del cuerpo que, a su vez, ingerimos a través de muchos alimentos, como determinadas coles. Es una poliamina que se ha convertido en uno de los factores de crecimiento mejores para regenerar las pieles dañadas o apagadas. Además de factor de crecimiento, incluye otro de los principios héroe de las noches cosméticas más concurridas, el retinol.



Precio: 139€ en Perriconemd.es

Una mascarilla para redefinir el rostro mientras se sueña

Esta mascarilla, X-Lifting Mask de Boutijour, tiene un formato cuanto menos original y para que haga efecto, como mínimo, se recomiendan 30 minutos de uso. Es por ello que desde la marca afirman que sus beneficios se multiplican visiblemente, si se deja puesta toda la noche. Con una estructura de algodón, lo que entra en contacto con la piel es un hidrogel adherido a ella con grandes principios activos a partir de flor de loto y complejos reafirmantes de patente propia (VolufilineTM). ¿El resultado? El mentón mucho más definido, menor sensación de papada, pómulos elevados…



Precio: 52€ en Purenichelab.com o en Pasión por la cosmética.



Ansiolíticos naturales

Y lo más importante para que la piel se renueve bien por la noche es dormir bien. Si se tiene problemas para conciliar el sueño y más aún con la vuelta al trabajo, Aromatherapy Associates se puede convertir en una de las firmas más deseadas. Posee numerosos blends de aceites esenciales calmantes, aunque en este caso cabe destacar este spray para las sábanas: Deep Relax Sleep Mist. Se aplica en la funda de almohadas y relaja profundamente gracias a sus notas de vetiver, camomila, ylang ylang, pachuli y sándalo.



Precio: 36€ en Purenichelab.com

