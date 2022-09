Estudia Deporte ofrece toda la información acerca de los ciclos superiores TSEAS y TSAF Emprendedores de Hoy

Estudiar educación física y deporte es una gran opción para las personas que buscan aprender más sobre el cuerpo humano y la realización adecuada de las actividades deportivas.

Hoy en día, existen carreras técnicas relacionadas con este sector como el Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y el Técnico Superior en Acondicionamiento físico. En la página web Estudia Deporte, las personas pueden encontrar toda la información relacionada con los grados superiores de formación profesional TSEAS y TSAF, así como de otras carreras, especialidades deportivas, cursos online, etc.

Novedades del TSEAS y TSAF, sustituidores del TAFAD TAFAD era el ciclo formativo que permitía a las personas obtener el título de Técnico en animación de actividades físicas y deportivas para el ámbito laboral y profesional. Sin embargo, las formaciones de grado superior TSEAS y TSAF se han convertido en las nuevas titulaciones deportivas y, una vez finalizadas, permiten a los estudiantes acceder a una carrera universitaria deportiva. Actualmente, los requisitos para cursar ambos grados son iguales a los exigidos anteriormente para el TAFAD. Sin embargo, existen algunas novedades en cuanto a los planes de estudios, ya que cada grado superior tiene sus propias asignaturas, horas de estudio y créditos. Un ejemplo de ello es la asignatura de actividades de ocio y tiempo libre del TSEAS o la de técnicas de hidrocinesia del TSAF. Estudia Deporte también menciona que tanto el TSEAS como TSAF tienen salidas profesionales específicas y titulaciones que las diferencian del anterior TAFAD, las cuales pueden ser visualizadas en su página web.

Información adicional sobre el TSAF, TSEAS y TAFAD Las salidas profesionales exclusivas del TSEAS suponen una gran oportunidad para los estudiantes que buscan conocer más sobre actividades físico-deportivas como natación, atletismo, baloncesto, tenis, etc. De igual manera, este grado superior ofrece conocimientos óptimos para convertirse en director de tiempo libre, para campamentos y actividades para- curriculares etc. Por otra parte, TSAF promueve la generación de promotores y animadores de actividades de acondicionamiento físico, monitores de aeróbic, ciclo indoor, fitness acuático, entre otros. Los centros oficiales a cargo de enseñar estas carreras de grado superior pueden ser encontrados en la plataforma online Estudia Deporte con información detallada de los mismos. A su vez, esta empresa explica de manera gratuita en su web los requisitos para inscribirse y cursar el TSEAS y TSAF tanto en su modalidad presencial como semipresencial, dual y a distancia. Como punto extra, Estudia Deporte dispone de guías, noticias y datos relevantes sobre las carreras universitarias que pueden realizarse después de finalizar algunos de estos grados superiores.

Estudia Deporte es una web española reconocida por informar todo lo relacionado con las enseñanzas, formación y estudios deportivos superiores, universitarios y profesionales. Esto incluye masters y posgrados, eventos y programas especiales, cursos formativos, especialidades en atletismo, balonmano, esgrima, fútbol, deportes de combate, náutica, etc.



