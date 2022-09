Los beneficios de optar por una laca ecológica

La laca es un componente que ha mostrado ser eficaz para el cuidado del cabello por su composición química que contribuye a la prolongación del peinado. Hasta ahora, era poco común que este producto prescindiese de químicos, pero actualmente la laca ecológica natural es una realidad, la cual supone un cambio novedoso. Se trata de una sustancia resinosa que ha sido utilizada en diversas industrias, incluida la relacionada con la belleza.

Dicha fórmula basada en ingredientes orgánicos resulta igual de eficaz que la laca convencional y es distribuida en todo el territorio español por compañías especializadas en el sector, como Saw Palmetto.

Conocer las ventajas y los beneficios de la laca ecológica El primer factor que posiciona a la laca de ingredientes naturales por encima de su contraparte química es que está libre de parabenos y sustancias nocivas que, a largo plazo, resultan nocivas para la salud del cabello y de la piel. La fórmula comercializada por Saw Palmetto proporciona una fijación fuerte sin necesidad de gas y aceites minerales y tiene queratina, una proteína rica en azufre con propiedades beneficiosas que hidratan, nutren y fortalecen la estructura interna del cabello. Dicho componente es también usado para devolver la vitalidad a cabellos frágiles y evitar el encrespamiento.

La laca ecológica natural The Bey cuenta con un pulverizador tipo spray que facilita la aplicación del producto en dosis adecuadas en todo el cabello. Esta no genera gases contaminantes y, por ello, es respetuosa con el medioambiente, ya que no resulta perjudicial para la capa de ozono. Por otro lado, esta fórmula natural tiene un aroma agradable que no resulta molesto al olfato, como otros tipos de laca.

La laca ecológica repara el cabello de forma natural La laca ecológica es una reinvención de los sistemas tradicionales de fijación de cabello, ya que además de dar forma y endurecer las hebras, tiene una larga vida útil y proporciona un cuidado complementario que evita el efecto de humedad y repara el pelo de forma natural.

Por otro lado, las partículas fijadoras de la laca natural retienen el peinado sin dejar ningún rastro de residuos, colorantes, siliconas, sales ni metilisotiazolinona, sustancia química utilizada como conservante. En ese sentido, la fórmula de Saw Palmetto se ofrece en envases de 250 ml y 500 ml y cumple con los mayores estándares de calidad para garantizar su efectividad y calidad.

Los principios activos y componentes de la laca ecológica la convierten en una solución efectiva para mantener un peinado durante largos periodos de tiempo sin generar ningún daño a nivel ambiental. Se trata de un producto sostenible que ha mostrado ser eficaz al proporcionar la dureza y solubilidad necesarias para todo tipo de pelo.