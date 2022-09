Israel Huerta ayuda a potenciar las ventas de las empresas con su curso Active Campaign Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 09:41 h (CET)

Basándose en el incremento de la visibilización de la marca y un mayor porcentaje de ventas, el marketing digital contempla un conjunto de procesos y herramientas capaces de fortalecer el crecimiento de un negocio.

Es por eso que cualquier persona que aspire a conseguir eso no solo debe conocer el mercado, sino también comprender las nociones específicas vinculadas al área y las formas adecuadas de llevarlas a la práctica en el contexto actual.

Teniendo en cuenta eso, Israel Huerta ofrece un curso de Active Campaign con el objetivo de potenciar las ventas de las empresas. Se trata de un curso práctico que facilita el aprendizaje de la herramienta en su totalidad.

Curso práctico para emprendedores: Smart Ninja Funnels Con 9 módulos y más de 50 lecciones de aprendizaje, la formación que ofrece Israel Huerta está pensada para emprendedores que buscan comprender los conceptos básicos de la herramienta, en busca de crear embudos rentables y tener una mayor tasa de conversión.

Entre las características de este curso de Active Campaign, que tiene como principal objetivo la automatización de los procesos de cualquier negocio, destacan la modalidad 100 % online y 100 % práctica, a partir de una gran cantidad de videos que permiten poner en práctica la teoría. También se incluye una biblioteca con funnels listos para ser importados a una cuenta personal.

Las ventajas de acceder a dicha formación son la posibilidad de diseñar embudos de venta y automatizaciones propias, crear experiencias personalizadas para los clientes analizando sus conductas en el sitio web y aumentar los ingresos.

Acceder al curso con precios asequibles y de forma segura En la actualidad, las ofertas de capacitaciones en el ámbito digital son diversas. Ante ello, resulta imprescindible verificar los contenidos, el personal docente y el aval de las mismas antes de efectuar pagos.

A partir de ello, Israel Huerta ofrece garantías a sus clientes, a partir de un curso preciso y con contenidos actualizados para las áreas de marketing y ventas. No obstante, también ofrece la posibilidad de devolución de 30 días ante situaciones en las que las personas consideren que la formación no aporta el valor que esperaban.

El coste de acceso es de 147 euros, lo que representa un valor competitivo en el mercado, puesto que este tipo de cursos suelen tener un precio superior a los 500 euros. El pack incluye 10 módulos completos y más de 60 lecciones en video, más de 5 horas de contenido grabado, acceso descargable al bonus Secret Ninja Email y actualizaciones de por vida, entre otros puntos.

El valor añadido es que quienes adquieren el curso pueden acceder a él cuando lo necesiten. Según las estimaciones, este puede completarse entre una y cuatro semanas, en función del tiempo destinado al estudio.



