jueves, 15 de septiembre de 2022, 09:21 h (CET) Los expertos siguen dando vueltas a las causas del desencanto que ha movido a muchas personas, europeas, a no volver a los puestos de trabajo que ocupaban antes de la reducción de empleos a causa de la pandemia. Sin duda, están cambiando las motivaciones laborales, como muestra que el mero aumento salarial no resuelve los problemas.

Ciertamente, el confinamiento ha puesto de relieve la desatención económica y social hacia tareas esenciales para la sociedad que, sencillamente, están mal pagadas a pesar del gran servicio que prestan. A propósito del déficit de profesores en Francia ante la rentrèe, se comenta que un principiante cobrará 1,2 veces el salario mínimo interprofesional, cuando era 2,3 veces en los años ochenta.



Además de los problemas relativos a la disponibilidad de materias primas, la escasez de mano de obra hará más difícil la recuperación económica, así como la atención de tantos servicios personalizados demandados por el funcionamiento de un país desarrollado. Ciertamente, sin los emigrantes no es posible ya la construcción, la atención a los mayores o el cuidado de los más pequeños.

Así por ejemplo, la coalición que gobierna Alemania se ha propuesto como objetivo prioritario para este año una amplia reforma de las leyes sobre inmigración. Intentan reducir al máximo la excesiva burocratización en materia de permisos de residencia y de trabajo, y tal vez seguir marcando pautas objetivas que faciliten la contratación directa por las empresas. Puede ser un arma tecnocrática de doble filo, pensando también en el daño que se hará a los países de origen.

