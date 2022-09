El uso del ozono en el centro veterinario El Estrecho

La ozonoterapia es un tratamiento médico basado en los beneficios que aporta la aplicación del ozono para la curación de diferentes dolencias físicas y enfermedades. Este elemento, entre otros ejemplos, facilita la desinfección de virus, bacterias y partículas nocivas para la salud, además de promover una mayor oxigenación de la sangre.

A su vez, la ozonoterapia veterinaria es el uso del ozono para prevenir o curar enfermedades en animales. En el centro veterinario El Estrecho es posible acceder a este tipo de tratamientos. Además, esta empresa cuenta con una tienda en la que se ofrecen distintos productos que aprovechan las virtudes de este elemento.

Beneficios del ozono en la salud de los animales Está comprobado que, gracias a la ozonoterapia, se mejora la respuesta del sistema inmune de animales que sufren algún tipo de problema respiratorio, alergia o enfermedad en las vías aéreas. Esto se debe a que el ozono es oxigenante y ayuda a mejorar la respiración.

Por otra parte, las terapias basadas en este elemento tienen un efecto antioxidante, analgésico y antiinflamatorio. Por tanto, son aplicadas en caso de dolores musculares o dolores crónicos.

Además, por su capacidad germicida, el ozono favorece la calidad de vida de las mascotas, disminuyendo el riesgo de infecciones provocadas por virus o bacterias.

Según los especialistas de El Estrecho, el efecto de estas terapias depende del animal, de su peso, de la enfermedad que se busca tratar y de la vía por la que se administra. De todas maneras, el ozono brinda oportunidades de tratamiento para dolencias que no se pueden curar de otra manera.

Para conseguir los mejores resultados posibles, es conveniente acudir a profesionales que tengan experiencia y conocimientos en la aplicación de este elemento.

Productos veterinarios con ozono en El Estrecho La tienda online de El Estrecho comercializa distintos productos medicinales que permiten aprovechar las propiedades del ozono. Por ejemplo, el gel Ozonovet 15 es útil para inhibir el crecimiento de gérmenes de todo tipo y contribuye a la regeneración de la piel. Su aplicación está recomendada para tratar varias enfermedades dermatológicas.

A su vez, el gel Ozonovet Dermo está indicado para tratamientos contra distintos tipos de dermatitis, quemaduras, hematomas, escaras, enfermedades periodontales y varias patologías dérmicas.

Por otra parte, el champú natural de aceite de girasol ozonizado Ozonovet Septi-Derm también ayuda a conseguir una mejoría en el estado de la piel de los animales. Es un producto 100 % natural, sin aditivos ni conservantes, que no provoca efectos secundarios, no resulta tóxico y no tiene contraindicaciones.

En el centro veterinario El Estrecho es posible encontrar tratamientos y productos que aprovechan los beneficios del ozono para conseguir una mejora en la salud y la calidad de vida de los animales.