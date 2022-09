¿Hay fondos que ganan dinero en esta crisis? Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 09:00 h (CET)

Los fondos value, mayormente, se están comportando muy bien en esta crisis, fondos como Azvalor internacional, Berkshire Hathaway, Cobas Internacional. De esta forma, los gestores llevan a cabo un riguroso análisis fundamental para escoger aquellos activos que cumplan estas condiciones e incorporarlos a su cartera.

En este contexto se especializa Ei2value, un fondo español que se ha consolidado como uno de los que mejor rentabilidad ofrecen, colocándolo en una posición privilegiada. La firma busca generar rentabilidades positivas a largo plazo, basándose para ello en la filosofía value investing o inversión en valor, un modo de inversión que genera rentabilidad a largo plazo.

Ei2value es el fondo de inversión número 1 en rentabilidad anual de 2022 en España Ei2value es el fondo de inversión número 1 en rentabilidad anual de 2022 en España. Esto, según el ranking elaborado por el medio de información financiera Citywire, un grupo de análisis, con sede en Londres, especializado en el seguimiento del desempeño de los administradores de fondos.

Esta distinción, que llega del análisis de la compañía más reconocida a nivel europeo dentro de esta área, otorga a Ei2value una cifra que ronda el 20 % en positivo, ocupando así los primeros lugares en los rankings de fondos desde inicios de año.

Asimismo, la firma ocupa el tercer puesto en el ranking mundial VDOS, en su categoría RVI Global Valor, clasificación donde también evaluaron la rentabilidad de otras 560 empresas.

Ei2value obtuvo estos reconocimientos por el buen equipo de gestores de la compañía, entre los que se encuentran los mejores del mundo y cuya misión es velar por los intereses de los accionistas, intentando maximizar los retornos de las inversiones a largo plazo y minimizando en la medida de lo posible las pérdidas permanentes.

Ei2value, avalado por su amplia trayectoria como fondo de inversiones Ei2value cuenta con una extensa experiencia en inversiones estratégicas. Desde el año 1991, el fondo busca inversores que actúen con racionalidad, sin dejarse llevar por las emociones, aplicando la filosofía de valor o value investing, donde el tiempo y la paciencia representan los factores clave.

En detalle, la firma española invierte en compañías de calidad, entregando amplias ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y dirigidas por equipos de gestión capaces y honestos que velan por los intereses de los accionistas.

Por lo tanto, el fondo Ei2value es una buena opción para obtener ganancias y éxitos a largo plazo y, de esta forma, reducir las posibilidades de sufrir pérdidas. Tras años de análisis, la mejor opción es optar por los fondos mejor considerados, como Multigestion Garp, que lleva una excelente rentabilidad en el año con un 51 %; Azvalor Internacional (la mayor posición del fondo), o el mítico Warren Buffett. Con estos fundamentales es probable acertar.



