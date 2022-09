El pavor a lo desconocido

Un niño llora. Alrededor de él hay mucha gente, pero nadie le hace caso. El niño se quiere ir de aquel sitio, pero el miedo le paraliza. Todo es extraño para él. Todo es ajeno. Todo es amenazador. El niño piensa que su madre lo ha abandonado. El niño piensa que quizás hizo algo indebido y como castigo, lo abandonaron allí. El niño mira a las caras de la gente que lo circundan por si hubiera alguna que reconociera, pero no, no conoce a nadie. Se siente solo y desamparado.

El niño está aterrado a la vez que siente pena por sí mismo. No sabe qué demonios hace allí. No sabe qué sentido tiene todo aquello. En su mente el niño está gritando. Entre sollozos les pide perdón a sus papás por hacer no sabe qué. Les pide que, por favor, le quieran, que será bueno. Les dice que no lo volverá a hacer nunca más, pero que lo saquen de allí. El niño quiere salir corriendo, pero no encuentra las fuerzas. Una mano invisible lo mantiene inmóvil. El niño se lleva una mano a la boca. La baba, los mocos y las lágrimas mojan su cara y su bata. En su espalda lleva algo que le resulta molesto.

De repente, una señora lo coge de la mano. Dócilmente, el niño se deja guiar hacia un edificio y se sienta en una sala. En la habitación hay muchas mesas y sillas y en cada una de ellas, se sienta un niño. El niño piensa que este es el fin...