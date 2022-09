Los diferentes tipos de marcas y patentes que se pueden registrar en iMarcas Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:25 h (CET)

No todas las marcas e ideas son registradas por sus creadores, lo que ocasiona que muchas sean víctimas de duplicados, robos de sus propiedades intelectuales, pérdidas de nombres, etc. El nuevo auge del emprendimiento ha generado el nacimiento de una gran variedad de marcas comerciales y activos intelectuales en todo el mundo.

La empresa española iMarcas fue fundada con el objetivo de evitar esto, mediante la prestación de servicios profesionales de patentes y marcas para compañías de cualquier parte del mundo.

¿Cuáles son las soluciones de iMarcas para registrar marcas y obtener patentes? iMarcas es una empresa especializada en prestar servicios de registro de patentes y marcas para las empresas de Europa y el resto de continentes.

Entre sus soluciones principales se encuentra el registro de marcas denominativas, el cual está destinado a proteger el nombre de los productos y servicios de un negocio. Esto evita que sus competidores puedan asignar nombres similares o iguales a dichos productos y servicios.

iMarcas también realiza registros de marcas gráficas para la protección de logotipos y mixtas para el mismo objetivo, pero con logotipos de denominación. Con denominación se refieren a la manifestación física de la imagen de la empresa (identidad corporativa).

Por otra parte, esta compañía presta soluciones para marcas tridimensionales (protege la forma tridimensional de los productos) y colectivas (registra oficialmente artículos y servicios de una asociación).

Otro servicio que ofrece esta compañía para registrar patentes y marcas es el de diseños industriales, el cual tiene como finalidad la protección de la apariencia externa de los productos (colores, formas, materiales, texturas, etc.).

Marcas de garantía, modelos de utilidad y patentes El objetivo de iMarcas es que empresas de cualquier tipo de sector alrededor del mundo puedan registrarse de manera oficial para evitar que sus competidores roben sus ideas. Por esta razón, de manera constante, amplía sus soluciones, llegando a abarcar incluso las patentes de invención para la promoción de investigaciones. Esto significa que el creador de un invento puede hacer públicos sus activos intelectuales y estar seguro de contar con la protección de los mismos ante copias o divulgaciones comerciales.

De la misma manera, esta empresa ofrece registros de modelos de utilidad, también llamados patentes de innovación, que son utilizados para la protección de las innovaciones de carácter práctico. Estas patentes son reconocidas en todo el mundo como las modalidades de registro más simples relacionadas con las patentes de invención.

iMarcas también dispone de soluciones para marcas de garantía o certificación. Estas sirven para dar constancia de que los productos y servicios de negocios, industrias o autónomos cumplen con las demandas exigidas en calidad, origen, elaboración, etc.

iMarcas ha ayudado a empresas de España y toda Europa a proteger sus imágenes corporativas, productos exclusivos y servicios tanto a nivel digital como físico. Además, se caracterizan por ofrecer una asistencia personalizada que incluye la asignación de un agente único para atender con eficacia las necesidades de cada uno de los clientes.



