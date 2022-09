¿Cuáles son las novedades y próximos lanzamientos de Wakkap?

En los últimos años, la industria de los videojuegos no ha parado de crecer, siendo cada vez más frecuente el lanzamiento de grandes producciones para las consolas de última generación.

En la tienda electrónica Wakkap, es posible encontrar videojuegos de PS5, así como para otras consolas, como PS4, Nintendo Switch o Xbox One, a un precio accesible. Este comercio se caracteriza por su catálogo original con productos que no son tan fáciles de encontrar en el mercado de tecnología y gaming español.

¿Qué videojuegos están marcando tendencia para los próximos meses? The Last Of Us es un videojuego que fue creado a partir de la saga homónima para satisfacer las expectativas de la generación actual. Está disponible en Wakkap a un precio económico con garantía incluida y envío a cualquier lugar de España. También ha anunciado la venta de God Of War Ragnarok, un título muy esperado. La empresa ofrece un código que viene con la compra de GOW Ragnarok, el cual permite descargar dos artículos para conseguir una versión más completa del juego. Wakkap también ha mencionado en sus publicaciones recientes la venta de Splatoon 3 tras su lanzamiento, un título multijugador altamente solicitado por los fanáticos de la Nintendo Switch. Para esta misma consola, la tienda tendrá disponible en los próximos meses Pokémon Escarlata y Bayonetta 3.

Videojuegos esperados por los amantes de las consolas Forspoken cuenta la historia de Frey, una joven adentrada en un mundo antiguo lleno de fantasías y misterios inexplicables. Aunque la fecha de estreno de este título es el 24 de enero del 2023, ya se encuentra entre las novedades de Wakkap y se venderá en formato online en los próximos meses. Saints Row Day One Edition y Yuppie Psycho Executive Edition para PS4 también son juegos de últimageneración que pueden ser reservados en esta tienda para su posterior compra. Las tortugas ninjas Shredder’s Revenge, cuyo lanzamiento fue el 29 de julio para PS4 y Switch, ya se puede adquirir en Wakkap. El precio de este videojuego es el mismo para ambas consolas y la empresa ofrece información detallada de sus historias y novedades. Xenoblades Chronicles 3 también forma parte de los nuevos lanzamientos de Wakkap para los amantes de Nintendo Switch que han estado esperando un capítulo del mundo de Aionios.

Wakkap es un e-commerce centrado en el mundo de los videojuegos, incluyendo la venta de suscripciones y tarjetas prepago para Ps4, Xbox One y series y Nintendo Switch, entre otros. Esta compañía cuenta con diferentes métodos de pago seguros para la compra-venta online y envíos de entre 24 y 48 horas hábiles de trabajo.