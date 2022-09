Barkibu presenta los seguros de mascotas para perros y gatos Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las personas suelen sentir una gran afinidad por los animales domésticos. Por esa razón, mucha gente toma la decisión de tener una mascota.

Estas, rápidamente, se convierten en un miembro más de la familia que merece cuidado y protección y es aquí donde entran en juego los seguros para perros. La compañía Barkibu, dedicada a promover la salud de las mascotas, ha ideado una póliza que cubre todas sus necesidades médicas y que ofrece la atención oportuna en cualquier clínica de Europa.

En qué consiste este seguro de mascotas Hace ya algunos años que los dueños de mascotas demandan un seguro que ofrezca las garantías precisas ante cualquier situación que comprometa la salud de perros y gatos. Así es como nace el seguro veterinario de Barkibu, para dar respuesta a esta necesidad. El seguro de Barkibu consiste en una póliza que protege ante gastos veterinarios imprevistos, causados por accidentes y enfermedades. Además, esta transacción reembolsa el 80 % de las facturas. Dentro de los gastos veterinarios, se incluyen urgencias, todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos, cirugías o medicación, entre otros servicios. Es decir, incluye todos los gastos por servicios veterinarios imprevistos y no preexistentes. Esto se produce en el caso de que sus síntomas se hayan generado pasado el periodo de carencia de la póliza y no con anterioridad.

Sin embargo, no solo es importante proteger a los animales contra accidentes o enfermedades. Un correcto calendario de vacunas es también fundamental para su salud. Por eso, Barkibu incluye también el reembolso al 100 % todas las vacunas anuales que nos prescriban, así como un chequeo anual en el veterinario de nuestra elección. Esto nos asegurará que nuestro perro o gato crece de forma saludable.

Un seguro para mascotas disponible para cualquier momento y persona Finalmente, el seguro para perros de Barkibu también ofrece consultas ilimitadas con sus propios veterinarios, a través de su app o del teléfono. Ellos te resolverán cualquier duda que puedas tener, y con suerte te ahorrarán una visita de urgencia al veterinario.

Barkibu dispone de una página web desde donde se puede contratar el seguro y conocer más información sobre los servicios que ofrece esta compañía. Además, cuenta con una aplicación disponible para Android e iOS. Esta resulta muy útil para gestionar la póliza de manera sencilla, ya que permite controlar las llamadas al veterinario y los reembolsos de forma rápida y a través del método online.



