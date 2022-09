Ropa personalizada off road pensada en el Dakar, por ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para poder practicar cualquier disciplina off road, la ropa de moto es un elemento indispensable, puesto que no solo facilita la identificación del piloto, sino que también garantiza protección en el enduro o motocross.

En ese sentido, es conveniente utilizar ropa personalizada off road con materiales de alta calidad que garantice la visibilidad de los patrocinadores y resulte cómoda para quien la lleva.

Una de las compañías especializadas en el sector es ADHESIVOSEMBARRADOS, tienda online que se centra en el diseño y la comercialización de prendas de vestir ideales para practicar motocross, enduro, trail o quad. Su propuesta resalta por incluir personalización de ropa off road en el Rally Dakar, como la emblemática chaqueta moto trail.

Ropa off road personalizada para el Rally Dakar El inicio de la segunda parte de la temporada off road se avecina con la puesta en marcha de varias de las competiciones más emocionantes y esperadas por los motoristas. El Rally Dakar, por ejemplo, ya ha anunciado las fechas de su edición 2023 que se disputará entre el 31 de diciembre de 2022 y el 15 de enero del 2023 en Arabia Saudí. Esta 45ª entrega del rally más duro del mundo tendrá 15 etapas (el prólogo más 14 especiales) ampliando su duración a poco más de dos semanas, algo que no se veía desde 2012.

Por tales motivos y teniendo en cuenta el inicio de diversas competiciones de off road, se hace indispensable contar con la equipación necesaria de camiseta y pantalón personalizados para seguir compitiendo y dejar ver con claridad cada uno de los patrocinadores.

ADHESIVOSEMBARRADOS dispone de toda la ropa requerida para la práctica deportiva e incluye vestimenta del Rally Dakar como la chaqueta moto trail. Esta prenda confeccionada por la compañía española ha superado todas las pruebas ligadas a las condiciones climatológicas, impermeabilidad y confort. La misma destaca por disponer de varios bolsillos y mangas desmontables.

Calidad en la personalización de la ropa de pilotos y sus motos La propuesta de personalización de prendas de ADHESIVOSEMBARRADOS es integral, por ello, se encargan tanto del piloto como de su moto. El diseño es elegido por el cliente y puede hacerse a su gusto desde cero. En ese sentido, se hacen cargo de todos los elementos que desempeñan un rol esencial en la imagen del piloto y su moto como pegatinas, equipación, camiseta motocross, chaqueta moto trail y pantalón enduro.

En el apartado de los adhesivos, disponen de diseños que van destinados para motos (off road, on road, quads y karts), fundas de asientos y ropa para motocross, enduro e incluso para ciclismo.

Por otro lado, para la personalización de la moto, el cliente puede escoger el nombre, dorsal y los colores de su preferencia para que, por ejemplo, la funda del asiento vaya a juego con el kit de adhesivos y plásticos colocados.



