Obtener avales, garantías y fianzas es ahora más fácil de la mano de firmas como Union Credit and Guarantee Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Para apoyar la creación y el crecimiento de empresas de todo tipo, las fianzas, los avales y las garantías son elementos fundamentales.

Gracias a estos, las compañías pueden acceder a líneas de crédito necesarias para financiar la adquisición de bienes y contratar servicios para mejorar su productividad. Según la firma Union Credit and Guarantee, los créditos constituyen una palanca importante para el sector productivo y en especial para las pymes en España. No obstante, en 2022, han tenido un panorama complejo debido al endurecimiento de las condiciones de los préstamos por parte de la banca privada.

Temor por el crecimiento de la morosidad El aval es un contrato mediante el cual una persona física o jurídica se compromete al cumplimiento de las obligaciones por parte de un deudor. La garantía es otro contrato en el que el prestatario brinda una segunda fuente de recursos en caso de incumplir con los pagos pactados. Por su parte, en la fianza, el firmante garantiza el cumplimiento de un contrato por parte de una empresa ante un beneficiario o contratante.

Este año, el uso de estas 3 herramientas ha estado condicionado por una mayor restricción al financiamiento por parte de los bancos. Según Union Credit and Guarantee, la ralentización de la economía ha hecho más cautelosas a las instituciones financieras a la hora de otorgar préstamos. Por otro lado, ha puesto más obstáculos a la tarea de conseguir un aval, una garantía o una fianza. Todo ello se debe al temor de un aumento de la morosidad.

En medio de este panorama, el papel de compañías que facilitan específicamente estos soportes como Union Credit and Guarantee, ha cobrado mayor importancia. Estas firmas representan una solución de respuesta rápida que permite a los emprendedores financiar sus inversiones con menos requisitos y de manera más efectiva.

Solución para la obtención de garantías, avales y fianzas Union Credit and Guarantee es una empresa enfocada en la gestión directa de avales, garantías y fianzas. Trabaja especialmente con clientes ubicados principalmente en España y también en Portugal, Rumania e Italia. Gracias a su trabajo, las compañías pueden obtener cartas de crédito con la banca extranjera. Una de sus ventajas es que no computan como riesgo ante el Banco de España, lo que abre la posibilidad de obtener préstamos más grandes.

Parte de las ventajas de contar con la intermediación de una firma de esta categoría es su experiencia y su prestigio en el sector financiero. Este equipo trabaja con particulares, empresas, entes del Estado y ayuntamientos. Cuenta con fondos propios y garantías depositadas en varios bancos con los que respaldan las operaciones realizadas para sus clientes.

La firma ayuda a muchas empresas a obtener garantías, avales y fianzas en la licitación, buen fin o anticipo para obras. Así mismo, en la obtención de recursos para el acopio de materiales, mantenimiento y en general, para todo tipo de proyectos e inversiones. Se han asegurado de que los procedimientos sean sencillos para el solicitante y ello ha sido crucial para ofrecer una asistencia oportuna.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.