Amplia variedad de motos eléctricas 125 en el catálogo de Emotobike

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Cada vez más personas utilizan las motos eléctricas para movilizarse por la ciudad de manera práctica y segura.

Además, estos medios de transporte se han convertido en los favoritos de los ciudadanos debido al bajo coste de mantenimiento y porque son respetuosos con el medioambiente, ya que contribuyen a disminuir la contaminación ambiental y las emisiones de CO₂.

Emotobike es una de las empresas de referencia en la comercialización de motos eléctricas 125 en España, dado que dispone de un amplio catálogo con diferentes opciones acordes a todos los gustos y necesidades.

Opciones de motos eléctricas en Emotobike La empresa española Emotobike está enfocada en la comercialización de bicicletas y motos eléctricas diseñadas para el entorno urbano. En la actualidad, cuenta con múltiples opciones adaptadas a las diferentes necesidades y presupuestos de los usuarios.

Entre los modelos de motos eléctricas 125 más accesibles destacan la Super Soco TSX 125 1900w y la Super Soco TC 125 1900w,motocicletas modernas y elegantes, ideales para movilizarse en la ciudad.

Estos modelos se caracterizan por ser ágiles y contar con un competente tren de potencia eléctrico, con una autonomía solvente, ya que con una carga completa alcanzan aproximadamente los 100 kilómetros.

Además de la Super Soco, en Emotobike es posible encontrar otras gamas de motos eléctricas muy completas y diseñadas bajo altos estándares de calidad. Entre las marcas que comercializan se encuentran reconocidas firmas como Motron, Coswheel, Bensom y, su más reciente incorporación, Yadea.

Ventajas de usar una moto eléctrica en la ciudad La utilización de motos eléctricas para desplazarse por la ciudad tiene múltiples beneficios, motivo por el cual se han convertido en uno de los medios de transporte más elegidos por las personas.

En principio, su incorporación a la movilidad diaria significa un ahorro importante, ya que no requiere de combustible para funcionar y recargar una moto eléctrica resulta más económico que recargar el tanque de un vehículo tradicional. Ese ahorro se ve reflejado, además, en el mantenimiento, dado que su mecánica es más simple y no necesita cambios de aceite o de filtros.

Otro de los aspectos fundamentales de estos medios de movilidad es que, al no emplear combustibles fósiles, no emiten gases ni partículas nocivas para el medioambiente. En este sentido, también disminuyen la contaminación sonora del espacio, ya que sus motores son completamente silenciosos.

Aquellos interesados en adquirir una motocicleta eléctrica, pueden acceder a la página web de Emotobike, explorar su extenso catálogo de productos y conocer los planes de financiamiento y las facilidades que ofrece la compañía, la cual destaca por su excelente servicio de posventa.



