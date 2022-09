Pasos a seguir en un lifting de pestañas, con Bonjour Madame Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En la comunicación no verbal, la mirada tiene un impacto muy importante que permite conocer emociones y conectar con los demás de la manera deseada. Por este motivo, tener unas pestañas atractivas y saludables potencian el contacto visual y embellece el rostro.

Sin embargo, mantener el volumen de los pelos del párpado puede ser complicado cuando se recurre al maquillaje, por lo que se puede acudir a alternativas eficientes como el lifting de pestañas, un novedoso tratamiento implementado en centros especializados y de amplia trayectoria en el sector, como Bonjour Madame.

¿Cómo se realiza el lifting de pestañas? Explicación paso a paso El lifting de pestañas es un sencillo, pero eficaz tratamiento que estira las pestañas desde su raíz con el objetivo de aumentar su volumen sin el uso de productos nocivos ni agresivos para la piel y la zona de los ojos. El primer paso para llevar a cabo este procedimiento en un centro de estética avalado para su realización como Bonjour Madame consiste en una limpieza de cada pestaña para eliminar residuos y determinar las dimensiones del pad de silicona a utilizar en estas. El pad de silicona es importante porque funciona como almohadilla que se adapta al tamaño del pelo del párpado y lo levanta.

El segundo paso es pegar el pad de silicona con un pegamento especial para la piel en el párpado superior. Dicho proceso debe hacerse desde la raíz para garantizar un cambio notorio. Seguidamente, se debe aplicar un gel fijador en cada pelo para que la pestaña superior quede adherida al pad. Al hacer esta parte del proceso se debe esperar 20 minutos para que la permanente actúe correctamente y retirarla para aplicar un gel neutralizante.

Finalizados otros 10 minutos, se retira el gel y se aplica, en caso de requerirlo, un tinte de pestañas durante otros 10 minutos. Después se limpia la zona con algodón, se despega con suavidad el pad de silicona del párpado superior y se peina con un cepillo especial tipo goupillón para evidenciar el resultado final. Cabe destacar, que este adhesivo no contiene látex, por lo que no se seca ni produce alergias.

Enfoque profesional y de alta calidad en el tratamiento lifting de pestañas Bonjour Madame es un centro de estética en Barcelona que se especializa en el lifting de pestañas y ha ganado notoriedad por la calidad y la efectividad del procedimiento. Optar por un lifting de pestañas es una opción muy recomendable si lo que se quiere es alargar las pestañas, puesto que, a diferencia de la permanente, el lifting alisa, levanta y estira las pestañas.

En este establecimiento, la duración del proceso oscila entre los 45 minutos y 1 hora, y sus resultados perduran durante más de 6 semanas. Este se lleva a cabo con técnicos experimentados que disponen de diferentes tipos pads de silicona para adaptarse a las necesidades de sus clientas, ya que en cuanto más grande sea dicho elemento de plástico, más suave será la curvatura.

Este centro ofrece formación a principiantes y profesionales interesados en adentrarse en el conocimiento y la práctica de este tipo de procedimientos estéticos en Barcelona. Su enfoque profesional y personalizado garantiza una experiencia de aprendizaje acertada y de alta calidad.



