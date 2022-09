Victor Aroca, ‘No pertenezco a nadie, ni tan siquiera a mi mismo, solo existo para el mundo’

En esta entrevista, Victor Aroca desvela cómo ha sido el conectar y conocer a cada una de las personas que encarnan los personajes que ya tienen vida propia dentro del multiverso de Phoenix Secret.

Hola Victor, dinos, ¿quién es el protagonista principal del multiverso Phoenix Secret?

El protagonista principal lo interpreto yo mismo, y mi nombre en la ficción es Victor Graham, el motivo principal y fundamental ha sido el hecho de que además de mis talentos naturales como artista, toda la obra está basada e inspirada en hechos reales, en cosas que me han sucedido en la vida real. Le damos un empoderamiento más atractivo con los efectos especiales y poderes de los personajes.

Creo honestamente que la forma de transmitir algo que has experimentado en primera persona, en tu propia piel, con toda tu alma, transmite mucho más y llega de un modo plenamente profundo, porque todo lo que el público va a ver y leer, por más ficción que pudiera parecer, es una realidad.

Aunque la mayor parte de lo que proyectamos está basado en mis experiencias, ya sea a través de mi personaje u otros, no solo son las mías, sino que el resto del elenco contribuye a enriquecer todo el argumento con aquellas que están en la misma línea respecto a la temática a tratar y han sido reales también para cualquiera de ellos, para así explicar los desafíos y retos diarios que la humanidad tiene que enfrentar como parte de su evolución y despertar. Realmente es apasionante proyectar la realidad a través de lo fílmico o literario.

Victor Graham, mi personaje, es en un cincuenta por ciento Victor Aroca, pero hay otro cincuenta por ciento donde Victor Graham tiene su lado ficcional en cuanto a ciertas formas de comportamiento o rasgos de personalidad, lo cual enriquece mucho el trabajo como actor donde la mezcla de ambos se convierte en un desafío apasionante.

Háblanos de los seleccionados que ya son parte del elenco principal.

Mark Silver es uno de los mejores amigos de Victor Graham, pero serán en algún punto antagónicos, no obstante, Victor y Mark son complementarios, ambos se aman y se hacen evolucionar mutuamente.

Ángel Rodrigo me fue recomendado por mi incondicional aliado Jorge Arijon, director de la emisora La Puerta de la Pirámide, con quien tengo un vínculo muy especial. Ángel estaba en México, nos mandó su información junto a su foto, la compartí con los guionistas y dijimos todos, “Mark Silver”, fueron unas agradables risas, porque yo tengo un referente físico para cada personaje y él representa a Mark a la perfección, de hecho todos los seleccionados parecen haber nacido para su personaje.

Ángel vino a España y nos conocimos personalmente, fue un reencuentro estelar, un amor incondicional que sentimos como hermanos de luz.

Dentro de la familia Silver están también Andrew Silver, que es interpretado por Javier Guillen. Él es uno de mis mejores amigos en la vida real y mi entrenador de artes marciales durante muchos años. Javier no tiene la formación como actor, pero al tener el carisma y físico para el papel, le pregunté si quería interpretarlo y sin dudarlo me dijo que sí.

Justo Diéguez es Ryu Silver, su trabajo como profesional ha estado vinculado a filmaciones como Batman, Jack Reacher, Misión Imposible III, Furia de Titanes, Juego de Tronos y otras grandes producciones como coreógrafo de escenas de lucha. Encarna en este multiverso a un personaje del elenco principal. Cuando lo conocí en persona gracias a Yolanda López, nuestra diseñadora, vi en él al padre de Andrew. Justo Diéguez no solo comparte rasgos físicos con Javier, sino que me vino a la mente nada más verle. Además, vino en nuestro primer encuentro con su hijo Alejandro y le dije: «Alejandro, tú serás el hacker: Infinity».

Tenemos una relación muy cercana, participa en el proceso y conoce todos los pasos que se están dando. Para mí, es alguien excepcional y alguien que merece estar al frente de la cámara como parte del elenco principal en nuestro multiverso, tanto por su esencia y carisma, así como por su destreza y experiencia en artes marciales.

Todas las personas que están dentro del multiverso han definido el papel por su calidad humana, principios y valores, aquí los currículums quedan en segundo lugar. ¿Es importante la experiencia? Sí, y se tiene muy en cuenta, pero hay que considerar que de primeras a nosotros nos importa más quién eres como persona en cuanto a tu calidad humana, principios y valores para un multiverso como este.

¡Qué interesante lo que nos cuentas!, ¿de quién más te gustaría hablar?

Hay muchos personajes para el multiverso, existen más de doscientos personajes, pero voy a hablar solo de los principales y sobre todo de los que ya han sido seleccionados.

Marcus, Edward y Silvia Maxwell son hermanos, de los tres solo uno ha sido seleccionado y confirmado para ser parte del elenco principal.

Roger Puertas encarna e interpreta a Marcus Maxwell, un personaje imprescindible en la obra, por su sensibilidad, por su carisma y su esencia. Él sí vino directamente por el casting; cuando nos conocimos en persona fue un reencuentro total, sinceramente es algo que me ha pasado con todo el dream team, pero con cada persona de un modo distinto. Marcus tiene mucho que aportar con la familia Maxwell.

Roger y yo compartimos muchas cosas a muchos niveles y eso es algo que se valora mucho a la hora de conectar y compartir un multiverso ilimitado.

Bryan Park es mi hermano del alma, su personaje es interpretado por Miguel Aramburu, su personaje es bastante relevante en el multiverso de Phoenix Secret, él es uno de los prestigiosos profesores en la universidad meta-cuántica junto a mi abuelo, el profesor Kane, él es amigo íntimo de Victor Graham y se conocen desde la infancia, no haremos spoilers, es mejor que el público vaya conociendo poco a poco a cada personaje, pero la forma de conocernos en la vida real ya la contaremos en otro momento, solo una palabra puedo adelantar: trascendental.

¿Qué hay de la familia?

Muy buena pregunta, porque aquí hay varios personajes. Aunque el apellido es Graham, aquí el abuelo que a priori más relevante es por excelencia es el profesor Kane, por parte materna, interpretado por D. Gabriel Silva y su mujer en la vida real que interpreta a mi abuela Evelyn, que nos conocimos por Zoom y posteriormente, en persona. Fue realmente una sensación de abuelos y nieto literalmente.

Yo conocía a Gabriel Silva desde el año 2013 cuando vi un vídeo donde hablaba de los Ocho Kybaliones, lo mágico de todo esto es que nueve años después, hoy es mi abuelo para la ficción y nos tratamos como tal.

Yo pedí al universo un ser consciente y el universo superó mis expectativas, de hecho siempre lo hace porque además mi abuela es su pareja en la vida real y encajan ambos a la perfección.

Tengo otros dos posibles abuelos, pero están por confirmarse oficialmente, ellos son también pareja y se dedican al despertar de conciencia, también conocí a este otro abuelo en el mismo año, 2013 y lo contacté en el 2022, donde finalmente nos conocimos en persona. Increíble el poder de la sincronicidad.

Mis padres, en realidad, dependiendo de la línea temporal, serán unos u otros. En el tema de los padres, por el momento solo Nina Ikonen fue seleccionada para ser mi madre estelar. Nos conocimos en Madrid y fue una vibración y conexión distinta, los sentimientos que he experimentado con cada persona que me ha atravesado el alma de una forma maravillosa, no puedo describirlo con palabras.

Mi tía en la ficción es Azucena de la Fuente, que encarna a mi tía Gloria Graham, una conexión instantánea desde que nos conocimos por teléfono, incluso antes de vernos en persona, ella me fue recomendada por Justo Diéguez.

Ser parte de este multiverso es solo posible gracias a la energía de cada persona, en ocasiones esas personas nos conocemos muchos años, otras vinieron por el casting, otras recomendadas por personas que fueron seleccionadas y otras resoné yo al verlas y las contacté directamente.

¿Qué otros personajes destacarías?

Scott Martin es Carlos Martínez, quien ha participado como especialista en producciones como Wonder Woman 1984 y Star Wars, entre otras. Carlos y yo conectamos desde el principio y cuando nos conocimos en persona fue otro reencuentro estelar y es así con toda la familia de semillas estelares. Esto puede parecer muy repetitivo, pero es que en sí, es la esencia.

Scott es capitán de las fuerzas de seguridad, que en según qué mundo o línea temporal, tienen nombres distintos. Es una persona increíble tanto en lo personal como en lo profesional y nos une una amistad más allá de la conexión que tenemos en el multiverso.

Gerard Andreu es Sullivan, un general que está en las fuerzas oscuras y trabaja para una de las sociedades secretas, no obstante, lo interesante de todos los personajes sin excepción alguna, es que a lo largo de muchas temporadas, pasamos de luz a oscuridad y viceversa, lo que da giros de ciento ochenta grados inesperados, manteniendo la tensión, el suspense y el ritmo a otro nivel, lo cual hará que nuestros seguidores quieran más y más.

Gerard vino a la convención y el reencuentro fue… ya sabes.

Fernando Cortés, que además de ser mi fotógrafo oficial y llevar otras áreas del multiverso, tiene un papel interesante, es el Dr. Stanford, un científico aclamado, muy reputado, pero tiene una dualidad que no te hará ver con claridad de parte de quien está. Nos conectamos desde el primer instante y creo que nada pasa por casualidad, todo es causa y efecto. Posee una visión muy futurista que nos une también porque nuestro multiverso lo es y tiene el carisma para encarnar al Dr. Stanford.

Arturo de la Torre es Jim Brown, un papel recurrente, es quien desde la Diamond Tower controla la ciudad y utiliza toda la tecnología, drones y patrullas, para mantener la armonía. Arturo y yo nos conectamos de inmediato y enseguida vi su personaje. Lo interesante es que los propios actores también proponen ideas para su personaje y realmente me encanta el poder enriquecer el multiverso de este modo.

Alejandro Beato es el Tercer Ojo, un personaje importante. La forma en la que Alejandro y yo nos conocimos fue muy mística y en un futuro se dará a conocer como fue nuestra conexión. Alejandro tiene una visión muy amplia de la vida, perspicaz y sensible a las energías, me vino ese nombre de «el Tercer Ojo» porque hubo otras opciones para definir el personaje, pero no me resonaban.

La magia de conectar no es tan fácil de describir en palabras, son sentimientos y en verdad es increíble todo lo que nos aportamos y nos hacemos sentir dentro de la familia de semillas estelares que componemos al unísono el dream team.

En otra entrevista podremos hablar de otros personajes de los que no he hablado porque aún no se conoce quienes serán los intérpretes y los habrá del elenco principal, pero también mencionaremos a otros igualmente importantes en las tramas, algunos de esos nombres: Sheila Graham, Silvia Maxwell, Amanda Silver, Cronos, Jake, Snake, Edward y Silvia Maxwell y muchos más… algunos de ellos vendrán por el próximo casting final y posiblemente otros sean parte por ser presentados o recomendados por otras personas, como ya ha sucedido o simplemente la causalidad nos siga sorprendiendo al reconocernos y reconectar juntos, sea del modo que fuere, para ser parte de este apasionante multiverso.

¿Qué frase sientes que te identifica más?

Esta es una frase que siento que es mi esencia, pero he de añadir para no confundir, que no es incompatible con el afecto sincero y el amor de familia, amigos, socios o pareja de enamorados, porque al final cualquiera de las relaciones que uno desee tener o tenga, en mayor o menor medida, comparten el estar al servicio del orden universal y ser parte de un plan cósmico donde inclusive nos une más todo este multiverso Phoenix Secret.

Mi sensación personal es que cuando deseas dar un mensaje que sabes que es capaz de tocar la fibra de tantos millones de almas, sientes que tu estilo de vida no pasa por una vida convencional o tradicional, te enfocas desde otro lugar muy distinto por el propósito y misión que vienes a cumplir, de manera que la frase que siento que más me identifica es: “No pertenezco a nadie, ni tan siquiera a mí mismo, solo existo para el mundo”.