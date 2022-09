Academia Hamburg destaca que aprender un idioma requiere dedicar tiempo, tener disciplina y mantener regularidad Emprendedores de Hoy

jueves, 15 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Dos factores imprescindibles que determinan en gran medida la precisión y calidad en el aprendizaje de una nueva lengua son la constancia y la regularidad.

En ese sentido, aprender un idioma requiere dedicar tiempo, tener disciplina y mantener hábitos adecuados y responsables que complementen el tiempo de estudio con las actividades cotidianas.

Por tales motivos, es importante reconocer que el proceso de formación es complejo y lento, pero puede facilitarse cuando se cuenta con profesores experimentados y una metodología exitosa como la implementada por la Academia Hamburg que se especializa en la enseñanza del alemán a hispanohablantes en modalidad presencial y virtual.

Las claves en el aprendizaje de un nuevo idioma: la práctica y la disciplina Para que un alumno aprenda un idioma eficazmente debe disponer de tiempo tanto para la formación en clase como para las horas de estudio y la realización de los ejercicios posteriores entre clase y clase. Asimismo, es de suma relevancia ser regular y disciplinado, ya que, según los expertos, no sirve de nada apuntarse a un curso en un trimestre para luego no seguir con el aprendizaje del idioma y dejar pasar mucho tiempo. Dicha pérdida de tiempo resulta preocupante, ya que además de olvidarse bases sólidas de la nueva lengua se abandona el hábito de la pronunciación, el conocimiento de nuevo vocabulario y la puesta en marcha de los objetivos previamente planteados al terminar el proceso de formación y dominar el idioma.

En ese sentido, la academia de alemán Hamburg ha implementado una exitosa metodología que ha mostrado ser efectiva en muchos hispanohablantes. La misma se caracteriza por regirse por los mayores estándares de calidad a nivel internacional en la enseñanza del idioma alemán y por realizar un seguimiento personalizado del avance de cada alumno. Asimismo, este centro especializado cuenta con profesores de dilatada trayectoria y un enfoque integral que tiene en cuenta todos los factores que indicen en un adecuado proceso de aprendizaje.

Aprender un idioma con persistencia y compromiso es una estrategia acertada y conveniente De acuerdo a expertos en el sector, el idioma es como la gimnasia, por lo que no sirve de nada hacer ejercicio un par de días y luego dejarlo, ya que la persistencia, el compromiso y la periodicidad con que se lleva a cabo el proceso de aprendizaje garantizan el éxito en el transcurso del tiempo y que la nueva lengua se asiente adecuadamente en la mentalidad del aprendiz.

Por tales motivos, es pertinente que al inscribirse a cursos de alemán como los ofrecidos por la Academia Hamburg, el estudiante se involucre en el proceso y establezca objetivos con claridad que le motiven a no abandonar la formación. En esa misma línea, este centro de enseñanza que se dedica en exclusiva al alemán, promueve estrategias que fomentan el aprendizaje de dicho idioma en un entorno ameno y agradable. Algunas de esas particularidades consisten en clases para grupos reducidos, clases individuales, cursos intensivos y formación para empresas.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.