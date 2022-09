Camisetas personalizadas con diseños originales de la mano de AMM Aerografía

Las camisetas personalizadas son una de las tendencias predominantes en cuanto a prendas de vestir, y cada vez más gente las escoge también para regalar. Resultan muy atractivas por la posibilidad de escoger el diseño, siendo el resultado ropa única y personal. Estos productos, además, son ideales como obsequio en fechas especiales como el Día del Padre, un cumpleaños o San Valentín, entre otros.

Una de las empresas más destacadas dentro de este sector es AMM Aerografía, dedicada a la personalización de textiles como zapatillas, jerséis y también camisetas. Los productos que ofrece esta firma son de alta calidad, las entregas se efectúan en un tiempo de 48 horas, y tanto los cambios como las devoluciones son fáciles de hacer.

AMM Aerografía ofrece alta calidad en sus camisetas personalizadas Todas las camisetas que comercializa esta empresa son 100 % de algodón y sus estampados se producen con una técnica de impresión directa que es uno de los métodos de personalización textil más avanzados de la actualidad.

El resultado es similar al de la serigrafía, con la diferencia que no resulta necesario hacer pantallas o fotolitos. Los clientes pueden enviar sus propios diseños y obtener una prenda única y exclusiva.

La impresora de AMM Aerografía emplea tintas especiales de gran durabilidad y los resultados son de alta definición. Por medio de este equipo es posible imprimir una sola camiseta o tiradas de hasta 1000 prendas. Al ser muy avanzado, permite utilizar diseños de alta complejidad, con degradados, fondos transparentes o fotografías a todo color. Además, al tacto estas camisetas resultan más agradables que las que han sido impresas con otras técnicas como serigrafía o vinilo.

AMM Aerografía también cuenta con varias colecciones de diseños exclusivos. Una de las últimas que han lanzado al mercado es la línea Motor Retro, integrada por distintas camisetas de efecto jeans, ideales para utilizar con pantalones o jerséis elaborados con este tipo de tela.

Instrucciones para lavar camisetas personalizadas Los expertos de AMM Aerografía recomiendan lavar estas camisetas a una temperatura máxima de 30° C. Asimismo, siempre es mejor colocar prendas de colores similares. Por ejemplo, azul oscuro y negro o gris con blanco. No es aconsejable la utilización de lejía ni de suavizantes que, en todo caso, deben reducirse al mínimo. Los mejores productos para el lavado de estas camisetas son los jabones suaves no abrasivos.

A la hora de planchar, lo recomendable es emplear una temperatura media, sin vapor y siempre con la camiseta al revés.

Con AMM Aerografía es posible acceder a una gran variedad de camisetas personalizadas de alta calidad. Son prendas únicas y distintivas que con los cuidados necesarios resultan muy durables.