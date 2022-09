RetinAl encapsulado, el nuevo retinoide de iMstant que está revolucionando la cosmética

Los retinoides son una familia de sustancias derivadas de la vitamina A y están caracterizados por su eficacia y versatilidad. Estos deben sufrir una o varias transformaciones para convertirse en ácido retinóico, útil para la piel. Gracias a su equilibrio entre nivel de eficacia y riesgo de irritación, uno de los más utilizados es el Retinol. No obstante, existe una forma más cercana al ácido retinoico, más eficaz y con una buena tolerancia cutánea: el RetinAl. Y la firma iMstant Cosmeceutics lo ha llevado al siguiente nivel de eficacia encapsulándolo en nanovesículas BioCapsTM.

Ventajas del RetinAl para la piel Conocido como el retinoide de lujo por su precio elevado y la dificultad de su sintetización, el RetinAl encapsulado de iMstant Cosmeceutics es una buena opción para regular el tono de la piel y disminuir las arrugas. Su nivel de actividad, así como la penetración en el interior de la piel se maximizan. A su vez, el RetinAl encapsulado en BioCapsTM permite utilizar dosis más bajas pero lograr concentraciones eficaces a nivel celular, lo cual reduce considerablemente el riesgo de sufrir irritación.

Aunque las propiedades y beneficios de los retinoides son las mismas y dependen de su transformación a ácido retinoico en la piel, la ventaja del RetinAl es su rápida actuación y la intensidad de sus efectos. Así, estimula la producción de ácido hialurónico, colágeno y elastina. Esto permite reducir las líneas de expresión y aumentar la firmeza y elasticidad de la piel. Además, cabe señalar que el RetinAl tiene una acción antibacteriana más efectiva que otros retinoides, ideal para tratar el acné.

¿Los retinoides son necesarios para todas las pieles? De acuerdo a un informe emitido por el Scientific Committee on Consumer Safety en el año 2016, una concentración de 0,3 % retinoides en productos faciales y de manos, y de 0,05 % en los corporales es segura. De este modo, los cosméticos acelerarán el proceso de renovación celular y mejoran el aspecto general de la piel, dejándola más luminosa, uniforme y con poros más finos, entre otros beneficios. No obstante, los retinoides no son la única opción, ya que un tratamiento cosmetológico adecuado debe estar adaptado a las necesidades de cada piel, con los activos más apropiados según el caso.

Por lo tanto, es recomendable realizar el diagnóstico cosmetológico gratuito mediante iMstant Scan4D. Este sistema determinará la necesidad de incorporar RetinAl BioCapsTM a la rutina de cuidado facial del usuario.