¿Están preparadas las empresas para la atención al cliente desde la web tras el verano?

Con el final del verano y el retorno a las actividades corporativas, muchas empresas tendrán que prepararse para atender a los clientes que nuevamente necesitarán sus respectivos servicios.

Para toda compañía la atención al cliente, es fundamental y sus servicios tienen el control para fidelizar o decepcionar a un cliente potencial. Afortunadamente, ya existe una tecnología capaz de ayudar a las empresas a atender esta demanda, proporcionándoles las herramientas para atender a sus clientes a través de la web. Una de estas soluciones de comunicación es la tecnología WebRTC, distribuida por la empresa de servicios de tecnología TELLiT bajo la marca WILDIX.

Una solución eficiente para la atención al cliente desde la web Muchas empresas se cuestionan con la llegada del final del verano, si cuentan con los recursos necesarios para atender adecuadamente a su clientela. Si bien parece un tema incapaz de generar complicaciones, lo cierto es que cada día una gran cantidad de compañías pasan por situaciones que afectan su efectividad. Por ejemplo, un mal sistema de comunicación en la empresa puede hacer que se pierdan llamadas de empresa, llamadas de clientes potenciales importantes, proveedores, etc. Es por eso que la tecnología WebRTC se ha convertido en una de las soluciones más convenientes. Se trata de la primera solución de Comunicación Unificada que no necesita de VPN ni SBC externos, cuyo funcionamiento está basado en un navegador, sin software, sin teléfonos físicos, desde tu casa o la oficina. Este sistema constituye una plataforma segura y completa de colaboración empresarial, capaz de maximizar la eficiencia y mejorar los resultados de una compañía en el ámbito de la comunicación y la atención al cliente.

Funciones que facilita TELLiT para la comunicación empresarial La tecnología que ofrece TELLiT está diseñada para proporcionar una variedad de herramientas y funcionalidades que mejoran la comunicación empresarial con sus clientes. Por ejemplo, permitirá a los visitantes de la web de una empresa acceder a un Chat Live evolucionado, que además de aceptar el envío de mensajes puede pasar el chat a una llamada y o a una sesión de vídeo, sin necesidad de una red telefónica y sin llamadas telefónicas, todo vía Internet y el navegador.

Por último, mejora la experiencia de smart working o trabajo remoto, proporcionando una lista de funcionalidades que incluye chats, uso compartido de escritorio y archivos, llamada de audio, grabaciones y mucho más. Todo ello facilita que tu fuerza de empleados trabaje desde su domicilio y no necesite más que su ordenador y una conexión a Internet. En otras palabras, la tecnología WebRTC es una solución all in one que funciona de manera eficaz y muy sencilla, sin necesidad de complicados servicios.

En conclusión, para quienes se preguntan ahora mismo si su empresa es capaz de ofrecer una óptima atención al cliente a través de su web tras el final del verano, TELLiT tiene la solución tecnológica de comunicación que garantiza el máximo rendimiento y los mejores resultados.