¿Se puede emprender en una situación de incertidumbre económica sin precedentes? ¿Cómo se puede hacer en un segmento gourmet? Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 12:31 h (CET)

Afrontar un fin de año convulso con Bocados de Huelva: productos de proximidad, calidad y buen precio Que la pandemia ha acelerado la inmersión del público en la compra online es un hecho. Muchas empresas que ya tenían presencia en la venta online se vieron beneficiadas. Muchas otras se plantearon dar “el salto” y tuvieron éxito, pero con una guerra en curso, incremento de combustibles, posible recesión y un largo etcétera ¿Es el mejor momento para emprender?

Resulta que hace un año, unos amigos decidieron dar el mayor salto de sus vidas: ser emprendedores con su propio negocio online. Pero no vender por vender, sino dar a conocer su tierra, su querida Huelva.

De Huelva está claro que sus gambas blancas son inigualables, su jamón ibérico de Jabugo, pero ellos quieren traer mucho más: vinos, aceites, salazones, conservas…

¿Cómo se dan a conocer? En cuanto a redes sociales o la web no es que hayan inventado nada nuevo, pero sí es cierto que se alejan de la típica web de venta de jamones o marisco. Utilizan un aire desenfadado, cercano y joven. Además, centran su estrategia en el servicio de atención al cliente con una comunicación fácil y divertida incluso por WhatsApp.

Por otro lado, acercan recetas fáciles y diferentes como su sangría de vino azul o su ensaladilla de gambas tradicional. Recetas que redactan ellos mismos o piden ayuda en las redes sociales para que les den ideas, una gran iniciativa de cocreación de contenido que ayuda a difundir mejor los posts.

Apoyo de referentes mediáticos También cuentan con el apoyo de grandes profesionales como el Dr. Jesús Sánchez Martos, Catedrático de Medicina, y gran conocedor de los medios de comunicación, para ayudarnos a descubrir falsos mitos de ciertos alimentos como el aceite de oliva virgen extra o llevar una alimentación saludable en cualquier momento de la vida. Como bien dice el Dr. Sánchez Martos en su nuevo libro Mejor prevenir que curar, “hay que ganarle años a la vida y llenar de vida los años”.

Su compromiso Ahora bien, Bocados de Huelva tiene un compromiso claro: calidad y precio. Por ello se apoyan en sus vendedores de toda la vida, productos cercanos, de la máxima calidad para su tienda gourmet. Eso sí, al precio que se compra en el origen, al que compran sus padres o compraban sus abuelos (siempre con el IPC en mente). Negociando los márgenes para que no exista un incremento importante en el precio final y controlando la cadena de suministro de inicio a fin.

De este modo pretenden afrontar una época económica difícil para todos donde se prevé que las familias recorten sus gastos. No obstante, parece que estas navidades se podrá seguir comiendo gambas y jamón tan tradicionales gracias a proyectos como el de estos jóvenes.

Esta situación de recorte en gasto y subida de precios obviamente no solo afecta a España sino a todo Europa, pero estos jóvenes están convencidos de que es un buen momento para continuar su expansión como ya lo están haciendo en mercados como el italiano, portugués o belga.

“Es un proyecto no solo marca Huelva, sino también marca España” comentan sus fundadores asegurando que llevarán con orgullo todos sus productos a cualquier rincón del mundo con su aire joven y desenfadado.

No solo cliente final Dentro de este marco económico, prevén que una de sus palancas de crecimiento en el mercado sean las cestas y regalos de navidad, para lo que, desde septiembre, comienzan su campaña de captación de empresas.

El marketing en el B2B, o venta directa a empresas, es muy diferente a cuando se habla de consumidor final, ¿cómo una start-up llega a contactar con empresas para enviar sus catálogos y negociar los precios?

Obviamente existen vías tradicionales, contactos, página web, directorios de empresas, pero en Bocados de Huelva, van más allá y lanzan una campaña de recomendación invitando a que sean los empleados los que les presenten en sus empresas.

¿Y qué gana un empleado? “Es sencillo, sabemos que nuestro producto es de gran calidad y tenemos precios muy competitivos, por lo que las ventas deberían ser sencillas. Así que, si una persona nos presenta a su empresa y estas navidades contratan las cestas de navidad con nosotros, le regalaremos una paleta ibérica al empleado que nos ha recomendado”, explica el equipo.

Parece que este equipo quiere cambiar la forma de entender los productos gourmet, la comunicación y el marketing sin olvidar la tradición y calidad que tienen que tener sus productos.

Información de contacto: info@bocadosdehuelva.com



