Victor Aroca, ‘Phoenix Secret va a transformar la vida de millones de personas en todo el mundo’

Victor Aroca habla en esta entrevista del multiverso que ha creado a lo largo de más de 15 años, llamado Phoenix Secret, y de este derivan varios universos simultáneos. A lo largo de esta entrevista, el lector podrá conocer qué es Phoenix Secret y hacia dónde conduce su existencia en el multiverso.

Victor, ¿qué es Phoenix Secret en realidad?

Inicialmente, Phoenix Secret era la idea de un título para una película, una superproducción que posteriormente se convirtió con el tiempo en trilogía.

Debido a que me gusta más el formato de serie, todo el contenido que ya disponía se transformó en seis temporadas de inicio a fin, todos los arcos argumentales cerrados sin fisuras, cada temporada posterior es más intensa e interesante que la anterior, pero ahora es mucho más que todo lo mencionado.

Finalmente, el nombre derivó a ser una marca registrada de la cual se derivan otros nombres como Phoenix Secret Tv, Phoenix Secret Awards y Phoenix Secret Films entre otros, además de una saga de libros que abarca dos mundos en dos universos paralelos con líneas temporales distintas y futuristas.

Conozcamos parte de este multiverso. ¿Qué nos podrías contar sobre los Phoenix Secret Awards?

Son los premios de la industria del entretenimiento solo para artistas conscientes.

No se puede participar en dichos premios si no se pasa el filtro de selección, que es bastante estricto. No se contempla solo la calidad musical o fílmica, sino el mensaje, que ha de ir en consonancia con nuestro universo.

Cuando cantamos una canción, generamos múltiples futuros potenciales, positivos o negativos, cuando hablamos pasa lo mismo, de manera que estos premios van a inspirar a otros artistas a crear o elaborar canciones, series o películas con un mensaje de despertar.

No negamos la polaridad negativa, simplemente que ante un conflicto debe haber una resolución del mismo para aportar un valor añadido a un despertar y un crecimiento de cada espectador. Esa ha de ser la intención, además de entretener, nutrir el alma y nuestro subconsciente.

¿Podrías explicarnos qué es exactamente un futuro potencial negativo o positivo?

Por supuesto, para hacer fácil su comprensión voy a poner un ejemplo; si en la letra de una canción cantamos «estoy entre el bien y el mal, pero elijo con amor hacer el bien», es un potencial que alguien ha de activar, sí o sí, de manera que tu letra fomenta un mundo mejor.

Si, por el contrario, pensamos en la oscuridad, la manipulación, la queja, el suicidio, entonces somos responsables de que alguien active ese potencial. Esto sucede en nuestro campo cuántico, por eso todo lo que vemos en la televisión o en la realidad es el resultado de todos los pensamientos y emociones que manifestamos toda la humanidad.

«No podemos ni debemos intentar anular todo lo negativo porque también tiene un propósito de crecimiento y evolución, el sentido que tú le quieras dar a tu vida o existencia es donde pones el foco de tu atención».

¿Qué nos adelantarías sobre Phoenix Secret Tv?

Una plataforma de vídeo con un canal de televisión propio y una emisora de radio.

Los vídeos que se proyectarán en nuestro canal serán de consciencia y con un formato plenamente profesional; no sería admisible un speaker hablando delante de una cámara de forma amateur y un video con baja resolución como suele suceder en algunas plataformas de streaming.

Nosotros apelamos a un cuidado estético en todo lo que vamos a proyectar y es parte de manera directa o indirecta de nuestro multiverso. Phoenix Secret Tv será una manera de conectar con el mundo y donde se podrán ver entre otros, nuestras series o producciones.

¿Cuál será la primera temporada de la serie que veremos?

Phoenix Secret tiene como hemos mencionado dos líneas temporales, la del año 2070 y 2370. La primera temporada, que consta de 11 episodios, se sitúa en el año 2070. Ambos universos paralelos tendrán un crossover en el futuro.

Para la línea temporal del año 2370, además de películas y serie, nos daremos a conocer en este universo paralelo con un cortometraje de veinte minutos, titulado Phoenix Secret – Ego vs. Divinidad.

Se rodará en 3D porque consideramos que esa experiencia fílmica gustará mucho debido a los efectos especiales que usaremos y será proyectado en todos los cines, doblado a 12 idiomas. La espiritualidad es la forma de ser libres y crear la realidad que deseamos haciendo el mayor bien posible a los demás, por ello, al ser un mensaje universal, deseamos proyectarlo al máximo número de personas en todos los cines de todo el mundo, con sus respectivos idiomas natales.

¿Cuál es la finalidad de dos líneas temporales en Phoenix Secret?

Todo ha sido un proceso muy lento pero necesario. Yo tenía pensamiento de escribir una saga de libros independiente para el despertar llamada Awaken, canalicé un mensaje del universo y recibí la sugerencia de hacer novelístico el contenido de crecimiento personal en un mundo paralelo y usar a los mismos personajes para conectar con el público. Entonces decidí tener el multiverso bajo el mismo nombre, Phoenix Secret.

Lo bonito de esto es que al ser dos mundos completamente distintos y con trescientos años de evolución, hay diferencias en los mismos personajes y su modo de contemplar un conflicto, no obstante, podemos manifestar también aquí lo atemporal que es toda nuestra producción, porque sea en el 2070 o en el 2370, todas las personas se enfrentan a los mismos retos y desafíos. La evolución es lo que cambia el prisma y cuando sucede esto tu manera de reaccionar es más evolucionada, pero aun así, veremos como indistintamente de cada línea, todos enfrentamos oportunidades para crecer y mejorar quienes somos.

Hay muchos libros de crecimiento o desarrollo personal en el mercado, algunos de ellos muy buenos, pero mi idea era ir más allá, dar un salto cuántico, así que seguí ese mensaje que recibí para transmitir esa filosofía a través de un formato novelístico, donde las conversaciones entre personajes harían mucho más atractivo el formato, tanto para lectores como espectadores. Explicar lo que nos pasa, por qué y de qué manera surfear la ola, atractivos y profundos diálogos entre personajes, amigos, parejas, compañeros de trabajo, con mucha acción, suspense, riesgos, misterio, humor, romance, espiritualidad, dualidad, giros de ciento ochenta grados que nadie podrá advertir y mucho más, nos parece mucho más divertido que hacerlo en un formato convencional.

De algo estamos muy seguros el dream team:»Phoenix Secret va a transformar la vida de millones de personas en todo el mundo».

En cada capítulo tendríamos un entendimiento claro de cada ley universal, como poner el poder a nuestro favor, como revertir o transmutar situaciones discordantes, que nos han hecho creer tanto tiempo que han de ser nuestra realidad.

Has mencionado Phoenix Secret Films, ¿contempláis otras producciones externas?

La idea no solo es producir todas nuestras creaciones, que ahora son nuestra prioridad, sino también ayudar a otros artistas que se sientan inspirados a crear un mundo mejor, ayudarles o financiar sus ideas, con el fin de sumar entre todos, distintos ángulos de ver la realidad y dar más formatos para el despertar de consciencia. No se trata de monopolizar la espiritualidad con nuestro multiverso, sino de amplificarlo aún más, todo esto es infinito, no hay límites, hay lugar para otros, pero los argumentos o ideas deben despuntar mucho, debe ser algo muy bien pensado y elaborado.

Dinos Víctor, ¿qué destacarías especialmente de este multiverso llamado Phoenix Secret?

Muy sencillo, este es un multiverso que no se vende, no está en venta, hay un mensaje muy puro, ello te lleva a crear una factoría literalmente hablando de principio a fin. Puede que sea mucho trabajo, pero a nosotros no nos importa, la motivación es ilimitada, nos importa que el mensaje llegue sin filtros, que sea tal y como ha de ser, para hacer caer el velo. Ningún cheque en blanco es tentador, porque no se trata de dinero, sino de un propósito que nos une a todos y que aporta un valor añadido que va mucho más allá de todo lo material y todo el dream team que hemos pactado reunirnos para cumplir esta misión atípica, atemporal y apasionante, estamos convencidos y decididos hasta nuestro último suspiro.