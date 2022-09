Teleflex presenta la campaña "Métele un gol a la Hiperplasia Benigna de Próstata" para mejorar la información sobre esta enfermedad en clave de fútbol Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 16:11 h (CET) Uno de cada 20 hombres en España sufre Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP). En total, casi 5 millones de varones conviven con esta patología, según la Asociación Española de Urología. Los avances terapéuticos en HBP permiten a los pacientes volver a recuperar su calidad de vida. Actualmente, además de la medicación tradicional, existen opciones de cirugía mínimamente invasiva que les permite volver a tener un día a día normal en todos los ámbitos de su vida Con motivo del Día Mundial de la Salud Prostática, Teleflex presenta la campaña "Métele un gol a la Hiperplasia Benigna de Próstata". Se trata de una iniciativa divulgativa que pretende romper el tabú de esta patología que afecta a casi 5 millones de hombres en España, según la Asociación Española de Urología.

A través del lenguaje del fútbol, el deporte favorito de los hombres entre 40 y 65 años, la campaña "Métele un gol a la Hiperplasia Benigna de Próstata" tiene como finalidad generar un mayor conocimiento sobre la enfermedad y generar espíritu de comunidad en torno a esta patología para animar a los pacientes a informarse y compartir sus experiencias.

"Es una enfermedad silenciosa, ya que a pesar de que afecta a 1 de cada 20 hombres en España, no hablan de ello. Esto hace que se comparta menos información y que acudan al especialista cuando la enfermedad está más avanzada. Con esta campaña se pretende cambiar esa situación y animar a todos los hombres que detecten los primeros síntomas a acudir a su urólogo y conocer el mejor tratamiento para ellos. Existen nuevas terapias mínimamente invasivas que permiten a los pacientes recuperar su calidad de vida, mejorar su función sexual y tener tasas de cateterismo muy bajas", explica Ángela Fernández, Market Development Manager Iberia de Teleflex.

La Hiperplasia Benigna de Próstata, también conocida por sus siglas "HBP" es una enfermedad que se caracteriza por el agrandamiento de la próstata. Esto provoca presión sobre la uretra y la obstruye. Se trata de una patología frecuente que suele ocurrir cuando los hombres envejecen. De hecho, afecta al 40% de los hombres mayores de 50 años y a más del 70 % de los mayores de 60 años.

5 síntomas de la Hiperplasia Benigna de Próstata

Necesidad frecuente y urgente de orinar, tanto de día como de noche. Chorro de orina débil o lento. Orina intermitente. Sensación de que no se puede vaciar totalmente la vejiga. Dificultad o demora para empezar a orinar. Nuevos horizontes en el tratamiento de la HBP

"Ante la detección de cualquiera de estos síntomas es fundamental acudir al urólogo. Actualmente existen nuevas opciones terapéuticas para trata la Hiperplasia Benigna de Próstata. Además de la medicación tradicional, hoy en día, gracias a la cirugía mínimamente invasiva que no requiere calentar, cortar o extirpar el tejido de la próstata, los pacientes pueden someterse a una cirugía sencilla, ambulatoria y mínimamente invasiva que les permite volver a tener un día a día normal en todos los ámbitos de su vida", indica el Dr. Manuel Fernández Arjona, Urólogo del Hospital Fuensanta (Madrid).

5 datos, 5 goles a la HBP

¿Cuándo debe preocuparse un paciente por la Hiperplasia Benigna de Próstata y cuándo debería acudir a un especialista? ¿Qué tratamientos médicos existen para la Hiperplasia Benigna de Próstata? ¿ ¿En qué consiste la cirugía de la Hiperplasia Benigna de Próstata? ¿Para qué tipo de pacientes con Hiperplasia Benigna de Próstata está indicada la cirugía para elevar la próstata? ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Teleflex

Teleflex es una compañía líder en urología que desarrolla dispositivos médicos innovadores y mínimamente invasivos. La prioridad es mejorar el tratamiento de referencia de los pacientes con Hiperplasia Benigna de Próstata para mejorar sus síntomas, su calidad de vida y preservar su función sexual.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Valores fundamentales: un enfoque del CEO de Fujifilm Sonosite sobre cómo se enfrentan los desafíos Falck Renewables recibe el Sello de Excelencia en Sostenibilidad para su proyecto Campos de Levante Cloudbeds revela el Top 10 de los canales de distribución que generan ingresos para las empresas de alojamiento en España Arranca el Nuevo Grado Superior de Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible Bizum se alía con Avikor para descarbonizar sus viajes corporativos