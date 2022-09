El Club de Remo de Orio hace balance positivo de la temporada Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 16:15 h (CET) Representantes del Club de Remo de Orio acuden con la Bandera de La Concha y una de sus traineras a Policlínica Gipuzkoa para homenajear y agradecer su apoyo a Quirónsalud Iosu Esnaola, presidente del Club de Remo de Orio, ha acudido en la mañana de hoy a Policlínica Gipuzkoa, junto a 12 representantes más, para homenajear y agradecer su apoyo a Quirónsalud, "llevamos 3 años, y queremos agradecer todo el apoyo que nos han dado y esperamos seguir otro año más".

Nadeth Aguirre, patrona del equipo femenino oriotarra, habla sobre el balance de temporada "lo del domingo fue muy bonito, era nuestro objetivo principal, para algunas era la primera bandera de La Concha". Asegura que este resultado ayudará al equipo de Orio en la próxima temporada.

El Director Comercial de Quirónsalud País Vasco celebra los logros del Club de Remo de Orio, "es un verdadero placer poder felicitar en los éxitos a lo largo en la temporada, no solo la trainera de las chicas de Orio, sino también las del masculino, que habiendo ganado alguna de las regatas, van a lograr un puesto muy honroso en una competición que es exigente. Esperamos que el año que viene no solo repitan, sino que mejoren todo lo posible".

