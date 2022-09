La Fundación Integralia DKV y DXC Technology firman un acuerdo para impulsar la integración de personas con discapacidad Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 15:55 h (CET) El acuerdo contempla la creación de la "I Escuela Integralia DXC" cuyo objetivo es implantar un ambicioso proyecto formativo y laboral que facilite el desarrollo profesional de cada persona de la Fundación. La alianza entre DXC y la Fundación Integralia DKV contempla una colaboración a largo plazo, inspirada en la visión y misión corporativa de DXC, que desde sus orígenes ha puesto énfasis en el fomento de la diversidad y la inclusión laboral DXC Technology y la Fundación Integralia DKV han formalizado una alianza para impulsar la integración laboral de personas con alguna discapacidad.

El acuerdo es consecuencia de la colaboración iniciada a principios de este año entre ambas organizaciones con la "I Edición de la Escuela Integralia DXC" en la que se han seleccionado y formado a nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, para su incorporación a la plantilla de DXC, donde formarán parte del equipo de Contact Center del área de Business Process Service de la tecnológica.

Los nuevos empleados fueron seleccionados entre más de un centenar de candidatos de acuerdo con los procedimientos habituales del área de Recursos Humanos de DXC, que valoró tanto elementos objetivos: conocimientos y capacidades, como las soft skills adecuadas al desempeño, como proactividad, capacidad de resolución, trabajo en equipo, empatía, capacidad de comunicación, etc.

Tras su selección, la "I Escuela Integralia DXC" se encargó de formarles en aspectos relativos a la gestión de llamadas, su actividad productiva en atención al cliente (contact center) y en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas. En paralelo, la Fundación DKV Integralia ha trabajado con los managers y supervisores de este servicio para facilitar la incorporación e integración de los nuevos profesionales.

Discapacidad física y sensorial

Los nuevos empleados de DXC tienen alguna discapacidad física o sensorial que no les impide realizar su trabajo. La flexibilidad laboral de DXC les permitirá desarrollar su trabajo tanto en remoto, facilitando la conciliación, como presencial, simplificando su día a día, especialmente en el caso de las personas con alguna discapacidad de movilidad para las que la compañía dispone de puestos de trabajo adaptados y accesibles.

Alianza a largo plazo

La alianza entre DXC y la Fundación DKV Integralia contempla la colaboración a largo plazo de acuerdo con la filosofía corporativa de DXC, que desde sus orígenes ha puesto énfasis en el fomento de la diversidad y la inclusión laboral.

"Nuestro objetivo -afirma Juan Parra, Presidente de DXC Technology Iberia, es facilitar la inclusión de personas con discapacidad a nuestra compañía. Personas que, a menudo, se encuentran con más de una barrera en su incorporación al mundo laboral. En DXC tenemos muy claro que todo el mundo aporta y que lo que cuenta es el talento de cada uno. Esto no es una cuestión nueva para nosotros llevamos más de 30 años trabajando con personas con algún tipo de discapacidad, en los 70 países donde estamos. A lo largo de todo este tiempo hemos podido incluir en nuestros equipos a un gran número de empleados con los que trabajamos de manera continua y donde sin lugar a duda, hemos descubierto la importancia del talento altamente diferencial que aportan".

Para el Dr. Josep Santacreu, Presidente de la Fundación Integralia DKV "esta alianza es una gran oportunidad por la reputación y reconocimiento de DXC Technology como empresa líder en el sector IT y porque tiene una doble virtud: luchar contra la brecha digital de las personas con discapacidad y ofrecerles oportunidades de empleo y formación que redundará en una mejora en su potencial de desarrollo profesional a futuro".

