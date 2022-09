The Startup Academy lanza una nueva edición de su Curso de Finanzas para Startups Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 15:43 h (CET) El programa, que tiene una duración de 12 semanas, sigue una metodología en formato online basada en casos reales, con contenidos impartidos por profesionales en activo de startups y fondos de inversión de primer nivel El próximo 29 de septiembre arranca una nueva edición del Curso de Finanzas para Startups impartido por The Startup Academy, compañía especializada en servicios financieros para el ecosistema emprendedor. Se trata de la cuarta convocatoria de un programa por el que han pasado ya más de 180 alumnos de seis nacionalidades diferentes y de perfiles muy diversos: desde fundadores de startups, CEO, COO y CFO hasta analistas financieros, inversores en private equity, business angels o asociados de venture capital, pasando por directores de innovación o responsables de aceleradoras e incubadoras.

El objetivo principal del curso es ofrecer un conocimiento especializado en todas aquellas materias que debe conocer una startup para un correcto desarrollo de su plan financiero y de negocio. Para ello, ofrece las herramientas necesarias para explorar los diferentes modelos de negocio, enfrentarse a una ronda de financiación y establecer un modelo de gestión eficaz y un sistema de reporting robusto. Y siempre explicado de la mano de expertos con experiencia contrastada en más de un centenar de startups y fondos de inversión nacionales e internacionales.

"Para nosotros es fundamental aportar a los alumnos un conocimiento especializado basado en entornos reales, de la mano de quienes han aprendido de su propia trayectoria, de sus aciertos y errores, de quienes han llevado a la práctica la teoría y pueden explicarla con conocimiento de causa. Y esto, sin duda, es una de las cosas que más valoran los más de 180 alumnos que han pasado ya por las tres ediciones anteriores de nuestro curso", sostiene Jaime Medina, CEO y cofundador de The Startup CFO.

Panel de expertos

El equipo de profesores está liderado por Jaime Medina, que además es inversor privado en BackFund y exconsultor en McKinsey & Company; y Luis Fernando Robledo, asociado en McKinsey & Company y exdirector de Inversiones en Kibo Ventures. En esta cuarta edición participarán como profesores invitados Juvenal Cubiles, CFO Director de The Startup CFO, exanalista de Inversiones en Copernicus y exanalista de valoración en BNP Paribas; Alfonso Goiriz, director de FP&A en Affirm y director financiero en Spotahome; José Manuel Person, fundador de ScaleUp Finances; Jordi Vidal, director en Kibo Ventures y director de estrategia de operaciones en Deliberry; y Rafael Canales, CFO Manager de The Startup CFO, exauditor Senior en KPMG y banquero privado en Banca March.

En el programa, la teoría se acompaña siempre de referencias prácticas, y además se adereza con charlas en las que profesionales en activo en empresas y fondos de referencia, como Eduard Ros de Glovo, Borja Aranguren de Cobee, Victoriano Izquierdo de Graphext, Jaime Novoa de K Fund o Borja Breña de Nauta Capital, entre otros, aportan sus propios aprendizajes a partir de situaciones reales que resultan de gran utilidad e interés para los alumnos.

Valoraciones de los alumnos

Las motivaciones que llevan a los alumnos a elegir este curso son diversas: desde encontrar un nuevo trabajo o ascender dentro de su empresa hasta desarrollar mejor sus competencias como experto en finanzas o como inversor. Entre los logros conseguidos por algunos de los profesionales que han pasado por The Startup Academy destacan el haber ayudado a su startup a conseguir financiación, a implantar nuevos modelos de negocio o a sanear sus cuentas.

En todos los casos, los conocimientos adquiridos les han servido para comprender mejor el funcionamiento de las finanzas en el ecosistema startup y disponer de más herramientas a su alcance para un mejor ejercicio de sus responsabilidades.

"Nuestros alumnos destacan la profundidad de los contenidos tratados y la amplia visión que ofrecen, bien aterrizada en la realidad del mundo startup, así como su dinamismo y su enfoque disruptivo, capaz de introducirlos en la realidad financiera de este ecosistema a través de múltiples casos reales", subraya Jaime Medina.

Otro aspecto muy valorado, y un beneficio complementario que ofrece The Startup Academy, es la posibilidad de integrarse en una comunidad formada por profesionales de alto nivel dentro del ecosistema startup. Esta red se nutre de todos los acuerdos que la entidad mantiene con aceleradoras, incubadoras, instituciones y fondos de inversión, entre los que cabe citar a Demium, Nova, Samaipata, Encomenda, La Nave o la Universidad Autónoma de Madrid.

El Curso de Finanzas para Startups se imparte en español y tiene una duración de 12 semanas, con una dedicación de seis horas por semana que, junto con su formato online, lo hacen perfectamente compatible con otras responsabilidades profesionales. Su precio es de 1.450 euros, y el periodo de preinscripción está abierto hasta el martes 27 de septiembre.

