El doctor Ruiz Solanes, mejor cirujano capilar de Málaga por segundo año consecutivo Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 13:47 h (CET) De nuevo, los prestigiosos premios Doctoralia Adwars han vuelto a reconocer la labor, durante el año 2021, del cirujano capilar malagueño El doctor Ruiz Solanes ha sido considerado el cirujano de injerto capilar mejor valorado en los prestigiosos premios Doctoralia Adwars 2021 por segundo año consecutivo. Es el único cirujano capilar de Málaga que ha obtenido este reconocimiento de ámbito nacional otorgado por la principal web médica de España.

Según declara el doctor Ruiz Solanes, director médico de Clínica Esbeltia situada en Málaga, no puede estar más agradecido a sus pacientes y a sus compañeros médicos por este nuevo reconocimiento a su trabajo. Galardón que tiene un doble valor ya que se otorga por las opiniones de pacientes que ya suman 629 con la máxima puntuación y, además, por los votos de otros compañeros de especialidad y es el segundo año consecutivo que reconoce el trabajo realizado tanto en Málaga como a nivel nacional.

Asimismo, el doctor también ha afirmado que es un importante reconocimiento al trabajo que realizan en la clínica de Málaga en la que logran el máximo nivel de excelencia y que la incluye entre las mejores de todo el país. Este premio se consigue gracias al trabajo de todo el equipo médico aunque sea un reconocimiento individual al cirujano capilar. Un trabajo cuyos resultados pueden comprobarse en su página web -clinicaesbeltia.es- con más de 1200 fotos y vídeos de pacientes malagueños con situación antes y después del injerto capilar, según destaca el doctor.

En Clínica Esbeltia son especialistas en injerto capilar y se dedican en exclusiva a solucionar problemas de caída capilar. El doctor Ruiz Solanes recalca que "no se debe olvidar que el injerto capilar es una intervención estética en la que conseguir un resultado muy natural que requiere de una gran experiencia y habilidad". Más del 75% de sus pacientes acuden por el "boca a boca" a una primera consulta gratuita recomendados por un amigo o familiar que se ha realizado un injerto capilar en Clínica Esbelita en Málaga. "Esa es la mayor y mejor garantía", explica el doctor Ruiz Solanes.

Este reconocimiento como mejor cirujano capilar ha logrado que más del cincuenta por ciento de sus pacientes acudan desde fuera de Málaga a los que se les ofrece una consulta online si no pueden desplazarse a consulta en Avenida Manuel Agustín Heredia, 28.

