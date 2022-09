¿Por qué es importante para las pymes disponer de una one page?

7 de cada 10 pymes no tienen una página web. Estas cifras guardan relación con la falta de tiempo y experiencia en diseño de algunos negocios.

Sin embargo, esta carencia dificulta el éxito de los emprendimientos, ya que el objetivo principal de una página web es generar confianza en los clientes, informarlos y aumentar el alcance de la marca.

Para la digitalización de las pequeñas empresas, en los últimos años se han priorizado las alternativas de one page debido a su bajo coste y alta utilidad. Artemis, una agencia de diseño gráfico y marketing digital, ofrece sus servicios en este campo.

¿En qué consiste la one page? Como su nombre en inglés indica, se trata de un sitio web que presenta todo el contenido en una sola página. La parte más alta, que corresponde a lo primero que se ve al entrar, suele estar dividida en secciones. Las más comunes son “sobre la empresa”, “métodos de contacto”, “servicios/proyectos” y “localización”. Estas se distribuyen a lo largo de un menú. Al hacer clic en una de las secciones, el sitio web hace un scroll automático hasta el punto exacto del portal que contiene la información seleccionada. De esta forma, el cliente obtiene todos los datos básicos con solo deslizarse.

El propósito de esta herramienta es dar a conocer el producto, la app o cualquier servicio ofrecido por la empresa. Además, la página suele terminar con un formulario de contacto para captar clientes potenciales.

¿Cuáles son las ventajas de la one page? Una one page representa como una buena alternativa en comparación al portal web completo, ya que este suele integrar decenas de funciones que algunas empresas no necesitan o no saben cómo aprovecharlas.

Por otra parte, todo el contenido web se carga al mismo tiempo, por lo que no es necesario gastar mucho internet para leer las diferentes secciones. Esto propicia una navegación rápida, funcional y cómoda para el usuario.

Finalmente, este tipo de páginas no requiere de mucho esfuerzo durante el diseño visual, ya que todas las partes se encuentran integradas en una plantilla básica.

Los interesados en optar por esta herramienta pueden aprovechar la oferta exprés de Artemis. La promoción está disponible hasta el 17 de octubre de 2022 y tiene un precio de 800 euros + IVA.

Este tipo de portal web creado de manera apropiada ayudará a filtrar y mejorar la calidad de los clientes de un negocio. Por esta razón, se recomienda acudir a profesionales en desarrollo y posicionamiento web para obtener una carta de presentación única.