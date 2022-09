Curso intensivo de inglés B2 online con Inglessa Emprendedores de Hoy

Cuando una persona tiene un nivel B2 de inglés, puede mantener una conversación fluida con un nativo, por lo que tendrá más posibilidades de obtener un empleo con empresas internacionales.

Por lo general, los estudiantes tardan meses en conseguir dicho nivel, sobre todo cuando no se dedican las suficientes horas a su estudio. Sin embargo, Inglessa, ha desarrollado un curso intensivo de inglés B2 onlinepara que sus alumnos puedan llegar a tal nivel en poco tiempo. Este curso prepara para los certificados de Cambridge FCE y Oxford Test of Engish.

Conseguir un nivel de inglés B2 en poco tiempo Inglessa es una academia de inglés que imparte clases presenciales del idioma para conseguir todos los niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2). No obstante, su curso intensivo de inglés B2 online está disponible tanto para Tenerife como para el resto de islas del archipiélago: Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro, La Palma, Lanzarote, La Gomera. El objetivo de este intensivo es que los estudiantes con un nivel demostrable de inglés B1 puedan conseguir pasar a la siguiente etapa en un período de 8 semanas. Cada semana el alumno tendrá prácticas de speaking, listening, reading, writing y conocerá tips para obtener la meta en el tiempo establecido.

A su vez, este curso ofrece preparación para Cambridge PET Online u Oxford Test of English Online de acuerdo a las necesidades del alumno. Este intensivo puede realizarse desde el sitio web de Inglessa, puesto que la empresa cuenta con un servicio de atención personalizada disponible en todo momento.

Conseguir un english level B2 con un intensivo de Inglessa Las tutorías individuales del intensivo de inglés B2 de Inglessa forman parte de los puntos más atractivos del mismo porque el estudiante puede practicar y mejorar su speaking en vivo con el profesor. Asimismo, estas tutorías incluyen exámenes de simulacro, resolución de dudas y correcciones de writing de manera ininterrumpida. En las prácticas de speaking hay una actividad personalizada y dinámica, en la cual el alumno graba un audio, lo envía al profesor y este responde de forma evaluativa con sugerencias y tips para sonar más fluido y natural.

Actualmente, el profesor a cargo de este intensivo es Alex Bell, examinadora de Cambridge, YouTuber reconocida en internet y encargada de la prueba de inglés de Oxford. Por otra parte, los inscritos en el curso intensivo B2 de Inglessa consiguen acceso al campus virtual de la empresa donde hay recursos disponibles para acelerar el aprendizaje del idioma.

En Inglessa los estudiantes tienen disponible un vídeo 100 % gratuito, el cual explica cómo son los cursos generales, intensivos y semi-presenciales de esta compañía. Dicho vídeo es narrado por 3 alumnos que relatan su experiencia de estudio en las clases e intensivos con esta academia de inglés en Tenerife.



